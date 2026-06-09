Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 43,9 milyon seyirci

Dünya Kupası



Maç



Seyirci



Ortalama



1930 Uruguay



18



590,549



32,808



1934 İtalya



17



363,000



21,353



1938 Fransa



18



375,700



20,872



1950 Brezilya



22



1,045,246



47,511



1954 İsviçre



26



768,607



29,562



1958 İsveç



35



819,810



23,423



1962 Şili



32



893,172



27,912



1966 İngiltere



32



1,563,135



48,848



1970 Meksika



32



1,603,975



50,124



1974 Batı Almanya



38



1,865,753



49,099



1978 Arjantin



38



1,545,791



40,679



1982 İspanya



52



2,109,723



40,572



1986 Meksika



52



2,394,031



46,039



1990 İtalya



52



2,516,215



48,389



1994 ABD



52



3,587,538



68,991



1998 Fransa



64



2,785,100



43,517



2002 G.Kore-Japonya



64



2,705,197



42,269



2006 Almanya



64



3,359,439



52,491



2010 Güney Afrika



64



3,178,856



49,670



2014 Brezilya



64



3,429,876



53,592



2018 Rusya



64



3,031,768



47,371



2022 Katar



64 3,404,252 53,191 TOPLAM



964



43,936,730



45,577





Maracana Stadı'nın rekoru

Bugüne kadar 22 kupada oynanan 964 maçı, 43 milyon 936 bin 730 kişi statlardan izlediABD 1994, 3 milyon 587 bin 538 bin kişiyle en çok seyirci toplayan organizasyon olurken İtalya 1934'te sadece 363 bin seyirci yer aldıDünya Kupası'nda bugüne dek yapılan 22 organizasyonu, 43 milyon 936 bin 730 kişi izledi.Şu ana kadar 964 maçın oynandığı turnuva tarihinde karşılaşma başına seyirci ortalaması da 45 bin 577 oldu.ABD'de 1994'te düzenlenen Dünya Kupası, 3 milyon 587 bin 538 kişi tarafından yerinde izlendi ve en çok seyirci toplayan organizasyon olarak tarihe geçti. Bu turnuvada oynanan 52 karşılaşmayı, maç başına ortalama 68 bin 991 kişi takip etti.İtalya 1934, 363 bin kişiyle en az taraftar çeken turnuva olarak dikkati çekti.Fransa 1938 ise 20 bin 872 kişiyle maç başına en az seyircinin izlediği organizasyon olarak kayıtlara geçti.Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası için 3 milyon 404 bin 252 kişi (ortalama 53 bin 191) statlarda yer aldı.22 kupa ve seyircilerFutbol dünyasının en eski statlarından Brezilya'daki Maracana Stadı, Dünya Kupası tarihinde önemli bir yere sahip.Brezilya'da 1950'de oynanan Dünya Kupası finalinde Brezilya ile Uruguay, Maracana Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve 173 bin 850 biletli taraftarın izlediği bu karşılaşma, turnuvanın en çok seyirci çeken maçı olarak tarihe geçmişti. Müsabakayı izlemek için stada giren taraftar sayısının 200 bini geçtiği iddia edilmişti.Aynı Dünya Kupası'ndaki Brezilya-İspanya maçını 152 bin 772, Brezilya-Yugoslavya karşılaşmasını ise 142 bin 429 kişi izledi. Maracana Stadı'nda oynanan bu iki karşılaşma, Brezilya-Uruguay mücadelesinden sonra en çok seyirci toplayan maçlar olarak dikkati çekti.