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Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB
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Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 43,9 milyon seyirci

Bu zamana kadar oynanan 22 Dünya Kupası'nı toplamda 43,9 milyon seyirci izledi. Rekor 142 bin 429 kişi ile Maracana Stadı'nda

calendar 09 Haziran 2026 12:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Geride kalan 22 Dünya Kupası'nda 43,9 milyon seyirci
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Bugüne kadar 22 kupada oynanan 964 maçı, 43 milyon 936 bin 730 kişi statlardan izledi

ABD 1994, 3 milyon 587 bin 538 bin kişiyle en çok seyirci toplayan organizasyon olurken İtalya 1934'te sadece 363 bin seyirci yer aldı

Dünya Kupası'nda bugüne dek yapılan 22 organizasyonu, 43 milyon 936 bin 730 kişi izledi.

Şu ana kadar 964 maçın oynandığı turnuva tarihinde karşılaşma başına seyirci ortalaması da 45 bin 577 oldu.

ABD'de 1994'te düzenlenen Dünya Kupası, 3 milyon 587 bin 538 kişi tarafından yerinde izlendi ve en çok seyirci toplayan organizasyon olarak tarihe geçti. Bu turnuvada oynanan 52 karşılaşmayı, maç başına ortalama 68 bin 991 kişi takip etti.

İtalya 1934, 363 bin kişiyle en az taraftar çeken turnuva olarak dikkati çekti.

Fransa 1938 ise 20 bin 872 kişiyle maç başına en az seyircinin izlediği organizasyon olarak kayıtlara geçti.

Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası için 3 milyon 404 bin 252 kişi (ortalama 53 bin 191) statlarda yer aldı.

22 kupa ve seyirciler

Yapılan 22 Dünya Kupası ve seyirci sayıları şöyle:

Dünya Kupası

 Maç

 Seyirci

 Ortalama
1930 Uruguay

 18

 590,549

 32,808
1934 İtalya

 17

 363,000

 21,353
1938 Fransa

 18

 375,700

 20,872
1950 Brezilya

 22

 1,045,246

 47,511
1954 İsviçre

 26

 768,607

 29,562
1958 İsveç

 35

 819,810

 23,423
1962 Şili

 32

 893,172

 27,912
1966 İngiltere

 32

 1,563,135

 48,848
1970 Meksika

 32

 1,603,975

 50,124
1974 Batı Almanya

 38

 1,865,753

 49,099
1978 Arjantin

 38

 1,545,791

 40,679
1982 İspanya

 52

 2,109,723

 40,572
1986 Meksika

 52

 2,394,031

 46,039
1990 İtalya

 52

 2,516,215

 48,389
1994 ABD

 52

 3,587,538

 68,991
1998 Fransa

 64

 2,785,100

 43,517
2002 G.Kore-Japonya

 64

 2,705,197

 42,269
2006 Almanya

 64

 3,359,439

 52,491
2010 Güney Afrika

 64

 3,178,856

 49,670
2014 Brezilya

 64

 3,429,876

 53,592
2018 Rusya

 64

 3,031,768

 47,371
2022 Katar

 64 3,404,252 53,191
TOPLAM

 964

 43,936,730

 45,577
 

Maracana Stadı'nın rekoru

Futbol dünyasının en eski statlarından Brezilya'daki Maracana Stadı, Dünya Kupası tarihinde önemli bir yere sahip.

Brezilya'da 1950'de oynanan Dünya Kupası finalinde Brezilya ile Uruguay, Maracana Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve 173 bin 850 biletli taraftarın izlediği bu karşılaşma, turnuvanın en çok seyirci çeken maçı olarak tarihe geçmişti. Müsabakayı izlemek için stada giren taraftar sayısının 200 bini geçtiği iddia edilmişti.

Aynı Dünya Kupası'ndaki Brezilya-İspanya maçını 152 bin 772, Brezilya-Yugoslavya karşılaşmasını ise 142 bin 429 kişi izledi. Maracana Stadı'nda oynanan bu iki karşılaşma, Brezilya-Uruguay mücadelesinden sonra en çok seyirci toplayan maçlar olarak dikkati çekti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Avustralya00000000
2Paraguay00000000
3Türkiye00000000
4ABD00000000
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Çek Cumhuriyeti00000000
2Meksika00000000
3Güney Afrika00000000
4Güney Kore00000000
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Bosna Hersek00000000
2Kanada00000000
3Katar00000000
4İsviçre00000000
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya00000000
2Haiti00000000
3Fas00000000
4İskoçya00000000
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Curacao00000000
2Ekvador00000000
3Almanya00000000
4Fildişi Sahili00000000
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Japonya00000000
2Hollanda00000000
3İsveç00000000
4Tunus00000000
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika00000000
2Mısır00000000
3İran00000000
4Yeni Zelanda00000000
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cape Verde00000000
2Suudi Arabistan00000000
3İspanya00000000
4Uruguay00000000
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa00000000
2Irak00000000
3Norveç00000000
4Senegal00000000
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Cezayir00000000
2Arjantin00000000
3Avusturya00000000
4Ürdün00000000
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya00000000
2Kongo D. Cumhuriyeti00000000
3Portekiz00000000
4Özbekistan00000000
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hırvatistan00000000
2İngiltere00000000
3Gana00000000
4Panama00000000
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