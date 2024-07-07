Genç Fenerbahçeliler'den UEFA'ya Merih Demiral tepkisi!

GFB (Genç Fenerbahçeliler) Europe, UEFA binasının önünde "UEFA MAFIA" pankartı açtı.

Genç Fenerbahçeliler'den UEFA'ya Merih Demiral tepkisi!
Milli futbolcumuz Merih Demiral'a verilen cezayı protesto eden Fenerbahçe taraftarları, UEFA binasının önünde pankart açtılar...

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızda gündem, UEFA'nın Merih Demiral'a verilen ceza...

Avusturya zaferi sonrasında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle yıldız futbolcumuzun skandal bir kararla 2 maç ceza alması tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Hollanda maçı öncesi UEFA'nın protesto edilmesi beklenirken Fenerbahçe taraftarı, erkenci davrandı.

"UEFA MAFIA"

UEFA binasına giden Fenerbahçe taraftar grubu GFB (Genç Fenerbahçeliler) Europe, "UEFA MAFIA" yazılı bir pankart açıp poz verdi.

Bu görüntü, sosyal medyada Türk taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü. 


 
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