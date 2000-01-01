Gareth Southgate, Avrupa Şampiyonası'nda tarihe geçti

Gareth Southgate, Avrupa Şampiyonası tarihinde iki final kaybeden ilk teknik direktör oldu.

Gareth Southgate, Avrupa Şampiyonası'nda tarihe geçti
EURO 2024 finalinde İspanya'ya kaybeden İngiltere Milli Takımı'nda teknik direktör Gareth Southgate tarihe geçti.

Southgate, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste iki final kaybeden ilk teknik direktör oldu.

İngiliz teknik adam, EURO 2020 finalinde İtalya'ya karşı penaltı atışları sonucu kupaya uzanamamıştı.

EURO 2024'te de finale çıkmayı başaran Southgate'li İngiltere, bu kez İspanya engelini aşamadı ve maçı 2-1 kaybederek üst üste ikinci turnuvada da kupanın ucundan döndü.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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