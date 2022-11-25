Gareth Bale: "Yıkıldık!"

Galler'in kaptanı Gareth Bale, Dünya Kupası'nda İran'a kaybettikleri mücadele sonrası konuştu.

Gareth Bale: 'Yıkıldık!'
Galler'in, Dünya Kupası'nda İran'a karşı 2-0 kaybetmesini kaptan Gareth Bale değerlendirdi.

Bale, "Yıkıldık. Başka söylenecek bir şey yok. Son saniyeye kadar savaştık ama olmadı. Bir sonraki maçta bunu tekrarlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Grubun son maçında İngiltere ile oynayacakları maç için de konuşan 33 yaşındaki oyuncu, "Kendimizi toparlamalıyız. Kolay olmayacak. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

Galler, gruptaki son maçında İngiltere ile 29 Kasım Salı günü karşı karşıya gelecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda22003036
2Ekvador21012113
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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