Gareth Bale: 'Yıkıldık!'

Galler'in, Dünya Kupası'nda İran'a karşı 2-0 kaybetmesini kaptan Gareth Bale değerlendirdi.



Bale, "Yıkıldık. Başka söylenecek bir şey yok. Son saniyeye kadar savaştık ama olmadı. Bir sonraki maçta bunu tekrarlamamız gerekiyor" diye konuştu.



Grubun son maçında İngiltere ile oynayacakları maç için de konuşan 33 yaşındaki oyuncu, "Kendimizi toparlamalıyız. Kolay olmayacak. Neler olacağını göreceğiz" dedi.



Galler, gruptaki son maçında İngiltere ile 29 Kasım Salı günü karşı karşıya gelecek.



