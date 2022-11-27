Gana geri dönüşe izin vermedi!

2022 Katar Dünya Kupası H Grubu karşılaşmasında Güney Kore ile Gana karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecana sahne olan maçı Gana 3-2'lik skorla kazandı.



Gana, 24. dakikada Muhammed Salisu ve 34. dakikada Muhammed Kudus'un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



GÜNEY KORE'DEN 3 DAKİKADA 2 GOL



Güney Kore, 58 ve 61. dakikalarda Kyu-Sung Cho'nun attığı gollerle bir anda durumu 2-2'ye getirdi.



GANA'DA YİNE KUDUS SAHNEDE



2-2'nin ardından Gana'da bir kez daha Muhammed Kudus sahne aldı. 22 yaşındaki futbolcu, 68. dakikada attığı golle Gana'nın sahadan 3-2 galibiyetle ayrılmasını sağladı. Kudus ayrıca bir Dünya Kupası maçında iki gol atan ilk Ganalı futbolcu oldu.



MAÇ SONU KIRMIZI KART!



Güney Kore Teknik Direktörü Paulo Bento, Gana maçının son dakikasında kornerin kullanılmasına izin vermeyen hakem Anthony Taylor'u şiddetli bir şekilde protesto etmesinin ardından kırmızı kart gördü. Bento, Portekiz karşılaşmasında kulübedeki yerini alamayacak.



Bu sonucun ardından Gana, grupta 3 puana yükseldi. Güney Kore 1 puanda kaldı.



Gana, gruptaki son maçında Uruguay ile 2 Aralık Cuma günü karşılaşacak. Güney Kore, aynı tarihte Portekiz'in rakibi olacak.







