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Galler'in planı: "Türkiye'ye ilk golü atmalyıız"

Galler Milli Takımı'ndan Joe Morrell, A Milli Takımımız ile yapacakları karşılaşma öncesinde düşüncelerini aktardı.

Galler'in planı: 'Türkiye'ye ilk golü atmalyıız'
Galler Milli Takımı oyuncularından Joe Morrell, A Milli Takımımız ile oynayacakları kritik maç öncesinde konuştu.

Bakü'de Ay-yıldızlı taraftarların olacağını bildiklerini söyleyen Morrell, "Türkiye'nin statta birçok taraftarı olacağı kesin. Bu bizim için bir avantaj da olabilir, umarım Türk taraftarların negatif enerjisini sahaya vermesini sağlayabiliriz. Daha önce böyle akşamlar yaşadık, seyircileri susturmak için en iyi yol gol atmaktır. İlk golü atmak bizim için önemli" dedi.

İlk maçta İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Takımımız, Galler ile 16 Haziran 19:00'da karşılaşacak.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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