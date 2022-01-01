Galler'in Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Galler Milli Futbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.



Teknik direktör Robert Page, sakatlığı bulunan Joe Allen'ı da 26 kişilik kadroya dahil etti.



B Grubu'nda ABD, İran ve İngiltere ile karşılaşacak Galler'in kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Kaleci: Wayne Hennessey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City)



Savunma: Neco Williams (Nottingham Forest), Ben Davies (Tottenham), Ben Cabango (Swansea City), Joe Rodon (Rennes), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia), Chris Gunter (Wimbledon), Connor Roberts (Burnley), Tom Lockyer (Luton Town)



Orta saha: Aaron Ramsey (Nice), Joe Allen (Swansea City), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Dylan Levitt (Dundee United), Rubin Colwill (Cardiff City), Jonny Williams (Swindon Town), Matthew Smith (Milton Keynes Dons), Sorba Thomas (Huddersfield Town)



Forvet: Gareth Bale (Los Angeles), Daniel James (Fulham), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest)



