Galler - Danimarka maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020'de son 16 turu Galler - Danimarka maçıyla start alıyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz. Ayrıca Tuttur'un kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.Kritik karşılaşma öncesinde Galler'in galibiyetine 4.20 oran verildi, Danimarka galibiyetine 1,64 oran verilirken beraberliğe ise 2.80'lik oran uygun görüldü. Maçta 2,5 ALT 1.40 olarak belirlenirken 2,5 ÜST oranı ise 2,18 oldu.Zorlu mücadelede Danimarka'dan Jonas Wind'in gol atmasına 2,70, Kasper Dolberg'in gol atmasına ise 2,85 oran uygun görüldü. Galler'den ise Gareth Bale'in gol atmasına 3,25 oran verilirken Kieffer Moore'un gol atmasına ise 3,80 oran belirlendi.Galler - Danimarka mücadelesinde Kırmızı kart olur mu bahisine 3,75 oran verildiği belirtildi.İlk kuponunda 60 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!Euro 2020'nin kralına 5.000 TL, ikinciye tam 2.000 TL bonus. Yarışmaya katılmak için yapman gereken tek şey Euro 2020 maçlarına tuttur'da oynamak ve Kupon Kralı, Sürpriz Kralı, Sosyal Kralı kategorilerinden birinde ilk ikiye girmek.Euro 2020'ye de tuttur'da oyna, krallar gibi tuttur!