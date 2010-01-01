Galatasaray'da Muslera endişesi!

Formda bir şekilde Dünya Kupası'na giden tecrübeli kalecinin yedek bırakılması sarı-kırmızılıların tepkisini çekti. İlk yarının yıldızlarından Muslera'nın moralsiz dönmesinden endişe ediliyor.



Levent Tüzemen, Sabah gazetesindeki köşe yazısında Fernando Muslera'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yedek kalması nedeniyle Galatasaray'ın endişeli olduğunu aktardı.



İşte Tüzemen'in Sabah gazetesindeki köşesinden Muslera yorumu:



"Uruguay'da teknik direktör Oscar Tabarez'in yerine getirilen Diego Alonso, selefinin izlerini silip, kendi bir takım kurmak istiyor. Bu çok doğal ancak Sivas'taki döneminde kulübede oturan Rochet'i kaleye geçirip, Muslera'yı yedek bırakmak tam bir akıl tutulması.



Muslera, 2010'da dünya dördüncüsü olmuş, 2011'de Copa Amerika'yı kazanan Uruguay'ın kalesini korumuştu. Kalecilikten öte lider kimliğine sahip bir oyuncu. Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçtan sonra yüzünden düşen bin parçaydı. Belli ki Alonso; Godin ve bazı futbolcuları arkasına alıp, kafasına göre bir takım oluşturmaya çalışıyor.



Birçok oyuncunun bu durumdan rahatsızlık duyduğunu düşünüyorum. Valverde bile etkisiz kalıyor. Genç Pellistri, kanatlara hareketlilik getirmesine rağmen ilk 11'de başlayamıyor.



TEKNİK DİREKTÖRÜN EGOSU YÜZÜNDEN!



Trabzonsporlu Maxi Gomez'in yanı sıra Suarez de kulübede oturuyor. Uruguay defansı, yenilen gollerde büyük hatalar yaptı. Bu hataların başını Godin çekmesine rağmen kaptan olarak sahaya çıkmaya devam ediyor… Kısaca tecrübesi ve bilgisi ile Muslera oynaması gerekirken Alonso'nun egosu yüzünden maalesef görev alamıyor. Ayrıca G.Saray'da başarılı olan Torreira'ya da görev verilmiyor.



Teknik direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ve yönetim; Muslera ve Torreira'nın yedek bırakılması nedeniyle Uruguay'ın hocasına tepkili. Sarı-kırmızılılar, özellikle formda ve güle oynaya milli takıma giden Muslera'nın moralsiz bir şekilde geri dönüş yapmasından endişe duyuyorlar."



