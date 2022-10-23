Fransızlar isyanda: 'Kural hatası var'

Fransızlar, Arjantin'e penaltılarla elendikleri 2022 FIFA Dünya Kupası finalinin ardından hakem Szymon Marciniak'a tepki göstermeye devam ediyor.



L'Equipe'in iddiasına göre; Arjantin'in attığı 3. golün geçersiz sayılması gerekiyordu. Arjantin yedek kulübesi, Lautaro Martinez çaprazdan içeri girdiğinde sahaya girmeye başladı. Dönen topa Messi vurdu ve top ağlarla buluştu.



Haberin detayında, Fransa lehine bir serbest vuruş verilmesi ve golün geçersiz sayılması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca, FIFA Futbol Kuralları 9. paragraf 3. kural hatırlatıldı.



İşte FIFA'nın konu hakkındaki kuralı:



"Bir gol atıldığı sırada, sahadaki oyunculardan başka bir kişi (futbolcu, yedek futbolcu, kırmızı kart görmüş futbolcu, takım yetkilisi) sahaya girecek olursa gol geçersiz sayılmalıdır. Oyun, izinsiz sahada bulunan kişinin sahaya girdiği noktadan direkt serbest vuruşla başlamalıdır."



