Fransız basını, kupaya sevindi ama "puanları" vermedi!

final maçında'ı 4-2 mağlup edip bir milli takımın kazanabileceği en prestijli kupayı kazandı. Buna rağmen, Fransa'nın en önde gelen gazetelerinden biri olan L'Equipe, Dünya Kupası'nı kazanan Fransız oyuncuların maç performansını değerlendirdiği puanlama kısmında çok kıt ve düşük puanlar vermesiyle dikkat çekti.İyi bir maç çıkarmadığını kabul eden Olivier Giroud'ya 4 veren gazete, turnuva boyunca en iyi orta sahalardan biri olarak göster,len N'Golo Kante'ye 3 puan vermesiyle herkesi şaşırttı. 10 puan üzerinden yapılan bu değerlendirmelerde takımın başarılı stoperi Raphael Varane ise 6 puan alarak, çalım denemesiyle büyük bir hata yaparak kalesinde gol gören kaleci Hugo Lloris'ten bir puan yukarıda yer almış oldu.Bu maç sonrası yapılan notlandırma da şampiyon Fransa'da ilk 11'de başlayan 5 isim maçta 10 üzerinden 5 veya 5'in altında bir puan aldı. Bu puanlam kıt olduğu gerekçesiyle çok tepki gördü.