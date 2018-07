Fransa'nın şampiyonluğu dünya basınında nasıl yankı buldu?

Fransa'nın 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı yenerek şampiyonluğa ulaşması, dünya basınında geniş yer buldu.



İspanya'nın Marca gazetesi, Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa Milli Takımı'nın ikinci kez Dünya Kupası şampiyonu olmasına atıfta bulunarak "İki yıldız" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı. Gazetede, Fransa'nın 20 yıl sonra Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı hatırlatıldı.



Ülkenin bir diğer önde gelen spor gazetelerinden AS, turnuvaya Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarının damga vurduğunu ifade eden bir başlıkla okuyucularına ulaştı. Gazetenin manşetinde, "Fransa, Dünya VAR Kupası'nı kazandı" ifadesine yer verildi.



ABD'nin New York Times gazetesinin internet sitesinde, teknik direktör Didier Deschamps'ın Fransa'nın Dünya Kupası şampiyonluğunda önemli paya sahip olduğu kaydedildi. Kylian Mbappe, Paul Pogba, N'Golo Kante, Raphael Varane ve Samuel Umtiti'nin olağanüstü performans sergilediğinin belirtildiği haberde, Fransa'nın yeni jenerasyonuyla diğer bir şampiyonluk için 20 yıl daha beklemesine gerek kalmayabileceği aktarıldı.



İngiltere'nin The Guardian gazetesi, Fransa'nın Dünya Kupası'nı almasının ardından Paris'te düzenlenen kutlamalara yoğunlaşırken, "Taraftarlar gözyaşları içinde genç Fransız takımına sevgisini gösterdi." ifadesini kullandı.



The Times gazetesi birinci sayfasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un final maçının oynandığı statta çekilen fotoğrafına "Yaşasın Fransa" başlığıyla yer verdi.



"Fransa ikinci Dünya Kupası şampiyonluğu için meydan okuyan Hırvatistan'ı geçti" başlığını kullanan Financial Times, birinci sayfasında Fransa Milli Takımı oyuncularının teknik direktör Didier Deschamps'ı havaya fırlattığı görülen bir fotoğrafı kullandı.



Emmanuel Macron'un stattaki gol sevincinin de yer aldığı İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesinde, teknik direktör Didier Deschamps'ın yıllarca İtalya'da futbol oynamasına atıfta bulunularak, "Fransa, İtalyan usulü şampiyon" ifadesi öne çıkarıldı.



Ürdün'ün El-Gad gazetesi, "Fransa Hırvatistan'ın hayallerini yıktı ve ikinci kez şampiyon oldu" ifadesini kullandı.



Lübnan'ın El Ahbar gazetesi ise Fransa Milli Takımı'ndaki Afrika kökenli futbolculara vurgu yaparak "Dünya Kupası'nı göçmenler kazandı" değe