Fransa, Polonya'ya karşı liderliği bıraktı

EURO 2024 D Grubu üçüncü maçında Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı. Fransa, grubu ikinci sırada bitirdi.

Fransa, Polonya'ya karşı liderliği bıraktı
EURO 2024 D Grubu üçüncü hafta maçında Fransa ile Polonya karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Fransa'nın golü 56. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ile geldi. Mbappe, bu golle birlikte turnuvadaki ilk golünü kaydetti.

Beraberlik golünü arayan Polonya 76. dakikada penaltı kazandı.

Lewandowski, 77. dakika kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Maignan'ı geçemedi. Ancak hakem, Maignan'ın ayaklarının çizgide olmaması nedeniyle penaltı atışını tekrarladı. Topun başına tekrar geçen Lewandowski, bu kez golü atmayı başardı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında iki takımda ayaklarından sonuç çıkaramadı.

Polonya'da Süper Lig'de forma giyen Sebastian Szymanski, 68 dakika sahada kalırken, Adam Buksa ile Krzysztof Piatek karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Fransa, puanını 5 yaptı ve gruptan ikinci çıktı. Polonya ise Avrupa Şampiyonası'nı aldığı tek puanla dördüncü sırada tamamladı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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