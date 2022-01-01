Son dünya şampiyonu Fransa'nın 2022 Katar kadrosu açıklandı.



Teknik direktör Didier Deschamps'ın özellikle sakatların bol olduğu bir dönemde yapacağı tercihler merakla bekleniyordu.



İşte Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu



Kaleciler: Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)



Defanslar: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane



Orta sahalar: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marsilya), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurelien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marsilya)



Forvetler: Karim Benzema (Real Madrid, Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembele (FC Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico de Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Christopher Nkunku (Leipzig)



