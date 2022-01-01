Fransa'nın 2022 Katar kadrosu açıklandı

Son dünya şampiyonu Fransa'nın 2022 Katar kadrosu belli oldu.

Fransa'nın 2022 Katar kadrosu açıklandı
Son dünya şampiyonu Fransa'nın 2022 Katar kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Didier Deschamps'ın özellikle sakatların bol olduğu bir dönemde yapacağı tercihler merakla bekleniyordu.

İşte Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes)

Defanslar: Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Jules Kounde, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Raphael Varane

Orta sahalar: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marsilya), Adrien Rabiot (Juventus Turin), Aurelien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marsilya)

Forvetler: Karim Benzema (Real Madrid, Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembele (FC Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico de Madrid), Kylian Mbappe (PSG), Christopher Nkunku (Leipzig)

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
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