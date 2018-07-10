"Fransa, "Nasıl savunma yapılır"ı gösterdi"

Teknik direktör Ersun Yanal, Fransa'nın Belçika'yı 2-1 mağlup ettiği FIFA 2018 Dünya Kupası yarı final maçını değerlendirdi.



İşte Ersun Yanal'ın değerlendirmesi:



"FRANSA "NASIL SAVUNMA YAPILIR"I GÖSTERDİ"



"Fransa savunmada kalarak Belçika'yı 2. bölgede tutmayı çok iyi becerdi. Hızlı oyuncuları Belçika için tehdit oluşturdu. Grizmann, Mbappe daha sonra Tolisso ile "Fransa savunma nasıl yapılır"ı yetenekli hücumcularının da katılımyla ders gibi gösterdi."



Belçika, golden sonra oyuna Mertens'in girmesiyle orta alandan delemediği Fransa savunmasını Mertenn'in etkili ortalarıyla zorladı. Fellaini'nin de ikinci forvet gibi Lukaku'nun yanına girdiği kenar ortalarıyla sonuca gitmeyi denediler."



"DE BRUYNE'YE ÜÇ KİŞİYLE YAKIN BASKI"



"Maçın kilit noktaları içinde en önemlisi, ilk yarının ortalarından sonra Kevin De Bruyne'ye orta alanın ortasında Kante, Pogba ve Matuidi ile yapılan yakın savunma sonucu Belçika ataklarının başlangıç noktası olan De Bruyne'nin pas yüzdesinin düşmesine sebep oldu. Orta alanda etkili boşluk bulamayan De Bruyne kenarlara gelip top almak zorunda kaldı. Hazard etkili bir oyun sergilediyse de kademeli savunma ile tehlikeli bölgeye sokmayan Fransa savunması maçın başında da dediğimiz gibi takım savunmasını dsiplinli ve birlikte yaparak finale koştu."



"FRANSA KUPAYA ÇOK YAKIN"



"Fransa, önemli bir jenerasyonla çok önemli bir başarı hikayesine yaklaştı. Kendi evlerinde Avrupa şampiyonu olamadılar ama Rusya'da kupaya çok yakınlar."



