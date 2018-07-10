Fransa Milli Takımı'na Legion d'Honneur takılacak!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2018 Dünya Kupası'nı kazanan kadronun tüm üyelerine Legion d'Honneur nişanı takacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dünya Kupası'nı kazanan milli takımın tüm üyelerine Legion d'Honneur nişanı takılacağını açıkladı.

Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, tüm üyelere en büyük sivil nişanın takılacağı duyuruldu.

Legion d'Honneur ya da Şeref Nişanı, Napolyon Bonapart'ın 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile oluşturulmuş Fransız nişanı. Légion d'honneur Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanıdır. 1804 yılınin mayısında Fransa İmparatoru olan Napoleon Bonaparte, Haziran ayından itibaren kişileri bu nişanla ödüllendirmeye başlamıştır. Bu nişan bugüne dek Fransa'daki tüm yönetim rejimlerinde takılmaya devam edilmiştir. Lgion d'Honneur, Fransız madalyaları arasında en tanınmış olanıdır.

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Sonuçlar
Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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