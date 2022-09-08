Fransa, Martinez'i şikayet etti!

Arjantin ile Fransa arasında oynanan 2022 Dünya Kupası finalinin yankıları devam ediyor.



Fransız basınında yer alan habere göre, Fransa'nın, Arjantin'in kalecisini Emiliano Martinez'i FIFA'ya şikayet ettiği belirtildi.



Şikayetin nedenleri olarak, 30 yaşındaki eldivenin maçtan sonra soyunma odasında söylediği ve basına yansıyan, "Ölen Mbappe için sessizlik" sözleri ve ardından Arjantin'de kutlamalar sırasında kucağında Mbappe'nin fotoğrafının olduğu bir oyuncak ile sevinmesi gösterildi.



Arjantin, normal süresi 2-2, uzatma dakikaları 3-3 biten finalde Fransa'yı penaltılarda 4-2'lik skorla mağlup ederek 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı kazanmıştı.



