Frank de Boer: 'İyi bir Hollanda takımı gördüm'

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Ukrayna'yı 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu.



2-0'dan sonra skoru korumaları gerektiğini belirten De Boer, "2-0 öndeysen hücum için saldırmazsın. Zinchenko'yu kontrol etmekte zorlandık ve sonra skor 2-2 oldu. Yemememiz gereken 2 gol yedik ancak şanslıyız ki Dumfries ağları güzel bir kafa vuruşuyla sarstı" dedi.



İyi oynadıklarını söyleyen teknik adam, "İyi bir Hollanda takımı gördüm. 5-3-2 sistemi de oyuncuların aklına yer etmiş durumda" ifadelerini kullandı.



Gruba galibiyetle başlayan Frank de Boer, 2. maçında Avusturya ile mücadele edecek.



