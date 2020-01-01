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Frank de Boer: "İyi bir Hollanda takımı gördüm"

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Ukrayna maçı sonrasında açıklamalar yaptı.

Frank de Boer: 'İyi bir Hollanda takımı gördüm'
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Ukrayna'yı 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

2-0'dan sonra skoru korumaları gerektiğini belirten De Boer, "2-0 öndeysen hücum için saldırmazsın. Zinchenko'yu kontrol etmekte zorlandık ve sonra skor 2-2 oldu. Yemememiz gereken 2 gol yedik ancak şanslıyız ki Dumfries ağları güzel bir kafa vuruşuyla sarstı" dedi.

İyi oynadıklarını söyleyen teknik adam, "İyi bir Hollanda takımı gördüm. 5-3-2 sistemi de oyuncuların aklına yer etmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Gruba galibiyetle başlayan Frank de Boer, 2. maçında Avusturya ile mücadele edecek.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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