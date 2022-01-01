Francisco Conceiçao: ''Muazzam bir mutluluk''

EURO 2024'te Portekiz'e çekya karşısında galibiyeti getiren Francisco Conceiçao, maçın ardından açıklamalar yaptı.



Francisco Conceiçao maçla ilgili, "Bu muazzam bir mutluluk duygusu, ülkemizi temsil ettiğimizi biliyoruz. Takıma elimden geldiğince yardım etmek istedim ve neyse ki bunu başardım. Tüm ailem burada olduğu için son derece mutlu ve gururluyum. Bu sevinci Portekizlilere ama özellikle de çok acı çeken aileme yaşatmak istedim. Bu zafer onlar için.'' dedi.



Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Oyunun zor olduğunu gördüm, oyuna girdim ve takımın gol atmasına yardımcı olmak istedim ve öyle de yaptım. Takıma yardım ettim. Elbette sinirlerim var, içimde çok acı çekiyorum ve bunu göstermemeye çalışıyorum. Sakin olmalıyım, yapmaya çalıştığım şey buydu ve oyuna girmem için o anın gelebileceğini biliyordum" ifadelerini kullandı.



