AlmanyaALMAvusturyaAUTBelçikaBELÇekyaÇEKDanimarkaDANFinlandiyaFİNFransaFRAGallerGALHırvatistanHIRHollandaHOLİngiltereINGİskoçyaİSKİspanyaISPİsveçISVİsviçreISÇİtalyaİTAMacaristanMACMakedonyaMAKPolonyaPOLPortekizPORRusyaRUSSlovakyaSVKTürkiyeTÜRUkraynaUKR

Florenzi: "Kupa, Roma'ya gidiyor"

İtalya Milli Takımı'nın oyuncularından Florenzi, final sonrasında konuştu.

Florenzi: 'Kupa, Roma'ya gidiyor'
İtalya Milli Takımı'nda Alessandro Florenzi, İngiltere'yi penaltılarla geçerek şampiyon oldukları EURO 2020 finalinin sonrasında duygularını anlattı.

İngilizlere gönderme yapan Florenzi, "Kupa İngiltere'ye gitmiyor, kupa Roma'ya gidiyor. İngilizler sadece küçük bir tahmin hatası yaptılar. Şimdi kendi şehrimde, Roma'da kutlama yapmak için sabırsızım" dedi.

Penaltıların devam etmesi durumunda 6. penaltıyı atacağını kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, "Şanslıyım ki 6. penaltıya kalmadı. Söyleyecek fazla bir şey yok, bu galibiyet dünyanın her yerindeki İtalyanlara armağan olsun. Biz özel bir grup olduğumuzu gösterdik" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberleri
Gareth Southgate: "Sorumluluk benim"
Roy Keane: "Penaltıyı neden Saka atıyor?"
Florenzi: "Kupa, Roma'ya gidiyor"
Harry Kane: "Bir süre acı çekeceğiz!"
Bernardeschi: "Bunu hak ettik!"
Giorgio Chiellini: "İstedik, tarih yazdık!"
Leonardo Bonucci: "İtalya bir kez daha ders verdi!"
Gianluigi Donnarumma: "Bir an bile vazgeçmedik!"
Roberto Mancini: "Bu zaferi hak ettik"
Frank Lampard: "En çok üzülen Southgate olmuştur"
Sporx Anasayfasına Dön
Futbol
Spor Toto Süper Lig Spor Toto TFF 1.Lig TFF 2.Lig TFF 3.Lig İngiltere Premier Lig İspanya La Liga İtalya Serie A Almanya Bundesliga Fransa League 1
Basketbol
Türkiye Basketbol Ligi Kadınlar Basketbol Ligi NBA THY Euroleague Eurocup Dünya Basketbol Şampiyonası
Diğer
TV'de Bugün Puan Durumu Fikstür Sporx Espor Sporx TV Sporx Ekstra At Yarışı
SPORX
Bize Ulaşın Künye Kariyer Mobil Son Dakika Spor About Us Yasal Uyarı Çerez Politikaları Kurumsal
Uygulamalarımız
Apple Store Google Play