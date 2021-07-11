Florenzi: 'Kupa, Roma'ya gidiyor'

İtalya Milli Takımı'nda Alessandro Florenzi, İngiltere'yi penaltılarla geçerek şampiyon oldukları EURO 2020 finalinin sonrasında duygularını anlattı.



İngilizlere gönderme yapan Florenzi, "Kupa İngiltere'ye gitmiyor, kupa Roma'ya gidiyor. İngilizler sadece küçük bir tahmin hatası yaptılar. Şimdi kendi şehrimde, Roma'da kutlama yapmak için sabırsızım" dedi.



Penaltıların devam etmesi durumunda 6. penaltıyı atacağını kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, "Şanslıyım ki 6. penaltıya kalmadı. Söyleyecek fazla bir şey yok, bu galibiyet dünyanın her yerindeki İtalyanlara armağan olsun. Biz özel bir grup olduğumuzu gösterdik" ifadelerini kullandı.



