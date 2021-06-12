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Finlandiya, 72 yıl sonra Danimarka'yı yendi

EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 yendi ve 1949'dan sonra rakibini ilk kez mağlup etti.

Finlandiya, 72 yıl sonra Danimarka'yı yendi
EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi.

Christian Eriksen'in kalbindeki sorun nedeniyle yürekleri ağızlara getirdiği anların ardından oyuncudan iyi haber gelmesiyle 40. dakikadan itibaren 0-0'dan tekrar başlayan mücadele, Finlandiya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kopenhag'daki Parken Stadı'nda Finlandiya'ya galibiyeti getiren gol, 60. dakikada Pohjanpalo'dan geldi. Öte yandan Danimarkada Hojbjerg, 74. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Hradecky'yi geçemedi.

1949'DAN SONRA İLK GALİBİYET

Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katılan Finlandiya bu skorla, 1949'dan sonra Danimarka'yı ilk kez yenmeyi başardı. Bu karşılaşmaya kadar Danimarka, 1949'dan beri oynadığı 21 maçta rakibine yenilmemişti: 18 galibiyet, 3 beraberlik.

Gruba 3 puanla başlayan Finlandiya, grubun 2. haftasında evinde Rusya ile karşılaşacak. Danimarka ise kendisi için kritik maçta Belçika ile kozlarını paylaşacak.



S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Galler 1 0 1 0 1 1 0 1
3 İsviçre 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Türkiye 1 0 0 1 0 3 -3 0
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