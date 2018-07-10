Fikret Orman'dan finale çıkan Vida'ya mesaj

Dünya Kupası'nda2-1 mağlup ederek finalde Fransa'nın rakibi oldu.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla finale yükselen Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida için tebrik mesajı paylaştı.Fikret Orman, final maçını yerinden takip edeceğini açıkladı ve Hırvatistan'ın destekleyeceğini belirtti.Orman paylaşımında "Tebrikler koçum.. Pazar günü tüm Beşiktaşlılar adına tribündeyim" ifadelerini kullandı.