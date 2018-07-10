Fikret Orman'dan finale çıkan Vida'ya mesaj
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hırvatistan'ın İngiltere'yi eleyerek finale yükselmesinin ardından sosyal medyadan Vida'yı tebrik etti.
Dünya Kupası'nda Hırvatistan, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek finalde Fransa'nın rakibi oldu.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla finale yükselen Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida için tebrik mesajı paylaştı.
Fikret Orman, final maçını yerinden takip edeceğini açıkladı ve Hırvatistan'ın destekleyeceğini belirtti.
Orman paylaşımında "Tebrikler koçum.. Pazar günü tüm Beşiktaşlılar adına tribündeyim" ifadelerini kullandı.
İşte Fikret Orman'ın paylaşımı;
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Hırvatistan Milli Takımı formasıyla finale yükselen Beşiktaş'ın yıldızı Domagoj Vida için tebrik mesajı paylaştı.
Fikret Orman, final maçını yerinden takip edeceğini açıkladı ve Hırvatistan'ın destekleyeceğini belirtti.
Orman paylaşımında "Tebrikler koçum.. Pazar günü tüm Beşiktaşlılar adına tribündeyim" ifadelerini kullandı.
İşte Fikret Orman'ın paylaşımı;
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Sonuçlar
Yarı finaller
|Fransa
|
1-0
10.07.2018
|Belçika
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Uruguay
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|2
|Rusya
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|3
|Suudi Arabistan
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|4
|Mısır
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0