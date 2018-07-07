FIFA, Vida hakkıındaki kararını verdi!

İŞTE VIDA VE VUKOJEVIC'İN GÖRÜNTÜLERİ

İLGİLİ VİDEO

FIFA'nın, Domagoj Vida'nın Rusya ile oynadıkları maçın ardından kullandığı kelimeler nedeniyle başlattığı soruşturmayı noktaladığı belirtildi.İspanyol ve İngiliz basınında çıkan haberlere göre; FIFA, Domagoj Vida'yı sadece uyardı. Bunun sonucunda Beşiktaşlı yıldız, İngiltere'ye karşı oynanacak yarı final maçında sahada olacak.Dinamo Kiev'in eski oyuncusu Domagoj Vida, Rusya'yı eledikleri maçın ardından, "Yaşasın Ukrayna" diyerek bunu sosyal medyadan paylaştı. Dinamo Kiev'de gözlemcilik yapan Vukojevic ise aynı videoda, "Bu galibiyet, Dinamo ve Ukrayna için." demişti.Vida, FIFA'nın soruşturma kararı sonrası, "Siyasi bir durum yok. Görüntü şaka amaçlıydı. Ukrayna'da Dynamo Kyiv forması giydiğim zamanlardan çok arkadaşım var. Başka da bir niyetim yoktu. Rusya halkını seviyorum. Şakaydı." ifadelerini kullanmıştı.2018 Dünya Kupası'nda İsviçre forması giyen Kosova asıllı futbolcular Xherdan Shaqiri ve Granit Xhaka, Sırbistan maçında attıkları goller sonrası çift başlı Arnavut kartalı işareti yapmış ve para cezası almıştı.