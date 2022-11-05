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FIFA'dan Nusret Gökçe için soruşturma

FIFA, Dünya Kupası finalinin ardından sahaya giren Nusret Gökçe ve diğer kişiler hakkında soruşturma başlattı.

FIFA'dan Nusret Gökçe için soruşturma
FIFA, restoran sahibi Nusret Gökçe'nin de aralarında bulunduğu bazı kişilerin, 2022 Dünya Kupası finalinin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini araştırıyor.

Tuz serpme hareketiyle ünlenen et lokantaları sahibi Nusret Gökçe'nin, Arjantin'in Fransa'yı penaltı atışları sonucu yendiği final maçı sonrası sahaya girerek futbolcular ve Dünya Kupası ile poz vermesi, FIFA'nın da dikkatini çekti.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye konuşan bir FIFA yetkilisi, "Bazı kişilerin kupa töreninin ardından yetkisi olmadan sahaya nasıl girdiğini tespit etmek için inceleme başlatıldı. İnceleme sonucu uygun işlem neyse yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

FIFA kuralları gereği kupayı, yalnızca turnuvanın galipleri, FIFA yetkilileri ve devlet başkanlarından oluşan bir grup seçkin kişi tutabiliyor.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
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2Senegal32015416
3Ekvador31114314
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