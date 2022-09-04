2022 Dünya Kupası, 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek. Katar'daki dev futbol turnuvası öncesinde FIFA'dan alkollü içeceklerle ilgili bir karar geldi.



FIFA'DAN ALKOLLÜ İÇECEK KARARI



Alkolün ciddi şekilde kısıtlandığı Katar'da Dünya Kupası maçları sırasında stadyumlarda satış yapılmayacağı ifade edilmişti. FIFA, son olarak bir karar aldı ve maçlardan önce ve sonra stadyuma yakın bölgelerde alkollü içecek içilmesine izin verileceğini duyurdu.



1 MİLYON TURİST GELECEK



Bilindiği üzere Katar'daki Dünya Kupası'na en az 1 milyon turistin gitmesi öngörülüyor. Ayrıca bir alkollü içecek üreticisinin ana sponsor olduğu da hatırlatıldı.



İNGİLTERE'DE DURUM NASIL?



Örnek olarak; futbolun beiği olarak adlandırılan İngiltere'de Premier Lig kulüplerinin çoğu stadyumlarda alkollü içecek satışına izin veriyor. Ancak; taraftarlar stadyum içinde içme hakkına sahip değil.





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