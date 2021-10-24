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Fernando Santos'tan Ronaldo açıklaması

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Güney Kore karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, Cristiano Ronaldo'nun oynama durumunun belirsiz olduğu söyledi.

Fernando Santos'tan Ronaldo açıklaması
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Güney Kore ile oynayacakları karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

3 oyuncusundan faydalanamayacağını söyleyen Santos, "Otavio, Danillo ve Nuno Mendes oynayamayacak. Takımda herkes iyi durumda ancak 4 günde bir maç oynamak ağırlaşmaya başlıyor. Biraz yorgunluk var ve bu da sakatlanmalara neden oluyor." dedi.

Takımda herkese güvendiğini belirten 68 yaşındaki teknik adam, Cristiano Ronaldo'nun oynayıp oynamayacağına yönelik gelen soruya ise, "Antrenmanda yer alacak. Durumunu daha sonra göreceğiz. Tam olarak hazır olacak mı, bilmiyorum" diye cevap verdi.

Portekiz, H Grubu'ndaki son karşılaşmasında 2 Aralık Cuma günü saat 18.00'de Güney Kore ile karşılaşacak. Fernando Santos'un ekibi, Gana ve Uruguay galibiyetlerinin ardından gruptan çıkmayı daha önce garantilemişti.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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