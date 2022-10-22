Fernando Santos'tan geleceği için açıklama!

Dünya Kupası'na Fas mağlubiyetiyle çeyrek finalde veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.



Santos, geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Pazar günü Portekiz'e gideceğim ve federasyon başkanı ile görüşeceğim. Portekiz için neyin iyi olduğuna karar vereceğiz" dedi.



Karşılaşmadaki performanslar için konuşan deneyimli teknik adam, "Turnuvada şu ana kadar başarılı olmuştuk. Ancak finale kalmak ve kazanmak istiyorduk. Takım diğer maçlarda olduğu gibi yeteneğini gösterdi. Maçın ilk anlarında Felix ile iyi bir pozisyon bulduk. Sonra Bruno direği geçemedi. İsviçre karşılaşmasında aynı pozisyonda golü atan Pepe, bu kez yapamadı. Takımı şansı da yoktu" ifadelerini kullandı.



Ronaldo'yu ilk 11'de oynatmadığı için pişman olup olmadığı sorulan 68 yaşındaki teknik adam, "Ronaldo'ya başlamadığım için pişman değilim. Takım İsviçre karşılaşmasında çok iyi bir performans sergiledi. Cristiano çok büyük bir oyuncu ve ihtiyacımız olduğunda oyuna soktuk. Böyle bir pişmanlığım yok." şeklinde konuştu.



Santos, istifa edip etmeyeceği yönünde gelen soruya ise, böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.



