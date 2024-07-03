Fernando Muslera'dan Mert Günok ve Arda Güler paylaşımı!

A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Mert Günok'a Avusturya maçının son saniyelerinden yaptığı kurtartışın ardından Fernando Muslera'dan tebrik geldi.Öte yandan Mert Günok, %80 ile bir Avrupa Şampiyonası'nda Rüştü Reçber'in (%85.2; EURO 2000) ardından en yüksek kurtarış yüzdesi yakalayan ikinci Türk kaleci oldu.