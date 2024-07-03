Fernando Muslera'dan Mert Günok ve Arda Güler paylaşımı!
A Milli Takım'ın kalecisi Mert Günok'a Fernando Muslera'dan özel bir tebrik geldi.
A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Mert Günok'a Avusturya maçının son saniyelerinden yaptığı kurtartışın ardından Fernando Muslera'dan tebrik geldi.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Beşiktaş'tan rakibi olan Mert Günok'un A Milli Takım'daki harika kurtarış üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Öte yandan Muslera, Arda Güler için ise Muslera'dan Arda Güler'e" "Klas, büyük dahi" yorumunu yaptı.
Öte yandan Mert Günok, %80 ile bir Avrupa Şampiyonası'nda Rüştü Reçber'in (%85.2; EURO 2000) ardından en yüksek kurtarış yüzdesi yakalayan ikinci Türk kaleci oldu.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, Beşiktaş'tan rakibi olan Mert Günok'un A Milli Takım'daki harika kurtarış üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Öte yandan Muslera, Arda Güler için ise Muslera'dan Arda Güler'e" "Klas, büyük dahi" yorumunu yaptı.
Öte yandan Mert Günok, %80 ile bir Avrupa Şampiyonası'nda Rüştü Reçber'in (%85.2; EURO 2000) ardından en yüksek kurtarış yüzdesi yakalayan ikinci Türk kaleci oldu.
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1