Ferdinand: "Mbappe yasaklanmalı"

İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Rio Ferdinand, Fransa ve Belçika arasındaki 2018 Dünya Kupası yarı final maçının ardından Fransa Milli Takımı'nın 19 yaşındaki oyuncusu Kylian Mbappe hakkında yorumlarda bulundu.



Bu turnuva adından birçok kez bahsettiren PSG'li Mbappe hakkında Rio Ferdinand, "Mbappe'nin hızı yasaklanmalı, onu gören savunma oyuncuları panikliyor. Daha 19 yaşında ve Dünya Kupası'na damga vurdu. Onun gibi bir oyuncuyu savunmak çok zordur, özellikle tek savunma oyuncusuysanız. Ben onun gibi oyuncuları tutarken her zaman yardım isterim. Eğer onun gibi hızlı bir oyuncu karşımda oynuyorsa, her zaman Micheal Carrick'ten yardım isterdim." şeklinde yorumlarda bulundu.



Özellikle inanılmaz hızıyla öne çıkan Mbappe, bu Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 3 gol atarken, kulübü PSG ile geçtiğimiz sezon 4 kulvarda çıktığı 46 maçta 21 gol ve 16 asistle oynadı.



