Ferdi Kadıoğlu, turnuva rekorunu kırdı!

A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Avusturya maçında katettiği 12.2 km mesafe ile turnuva rekorunu kırdı.

Ferdi Kadıoğlu, turnuva rekorunu kırdı!
EURO 2024'te A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiği karşılaşamda Ferdi Kadıoğlu gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

TURNUVA REKORU KIRDI

Ferdi Kadıoğlu, Avusturya maçında katettiği 12.2 km mesafe ile turnuva rekorunu kırmayı başardı.

TÜM İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Yıldız oyuncu bu başarısının yanı sıra Avusturya karşısında 71 kez topla buluşarak en çok topla buluşan isim, 10 kez ikili mücadele kazanarak en çok ikili mücadele kazanan isim, 6 başarılı müdahale yaparak en çok başarılı müdahale yapan isim ve 3 faul kazanmasıyla birlikte maç içerisinde en çok faul kazanan isim oldu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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