Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım paylaşımı!

Ferdi Kadıoğlu, çocukluğundan ve A Milli Takım'da forma giydiği maçlarda fotoğraflar paylaştı ve, " "Nasıl başladı / Nasıl devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım paylaşımı!
Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabından çocukluğundan ve A Milli Takım'da oynadığı maçlarda fotoğraflar paylaşan Ferdi Kadıoğlu, "Nasıl başladı / Nasıl devam ediyor" ifadelerini yazdı.

Paylaşımında kırmızı ve beyaz kalp emojileri de ekleyen başarılı futbolcu, milli takım hesabını da etiketledi.

Ferdi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun paylaştığı fotoğraflardan bazıları şu şekilde:










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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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