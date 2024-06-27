Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım paylaşımı!

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.Sosyal medya hesabından çocukluğundan ve A Milli Takım'da oynadığı maçlarda fotoğraflar paylaşan Ferdi Kadıoğlu, "Nasıl başladı / Nasıl devam ediyor" ifadelerini yazdı.Paylaşımında kırmızı ve beyaz kalp emojileri de ekleyen başarılı futbolcu, milli takım hesabını da etiketledi.Ferdi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.