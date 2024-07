Ferdi Kadıoğlu: 'Hollandalı annemi arayacağım'

A Milli Takım'da Ferdi Kadıoğlu, Hollanda maçı öncesi açıklama yaptı.



Ferdi Kadıoğlu yaptığı açıklamada, "Kasım ayında çok özel bir maç yaşamıştık ve duygularımız tavan olmuştu. O maçta da gol attığım için gururlandığım bir andı. Yarın da benim için özel olacak. Ben Hollanda'da doğdum büyüdüm. Hazır olduğumu düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz, umarım her şey iyi olur." dedi.



TARAFTARA ÇAĞRI YAPTI



Oynadığı mevkiyle ilgili konuşan Ferdi, "Geçmişte hem on numura, hem sağ kanatta oynadım. Öğrendiğim her şeyi çantama aldım ve bugün itibariyle sol bek oynuyorum. Kendimi iyi hissettiğim bir pozisyon olduğumu söyleyebilirim. Taraftarımıza seslenmek istiyorum; her zaman bize destek verin çünkü siz 12. adam olarak bize destek veriyorsunuz." ifadelerini kullandı.



"İLK ÖNCE ANNEMİ ARAYACAĞIM"



Maçı kazanmaları halinde Hollandalı annesini arayacağını söyleyen başarılı futbolcu, "Annem Hollandalı, yarın maçı kazanırsak ilk önce Annemi arayacağım(Gülerek)." açıklamasını yaptı.



Basın toplantısında soruları yanıtlayan ferdi, açıklamalarına şu şekilde deam ett:



"Türk taraftarının çok sayıda olmasını bekliyoruz. Kendi sahamızda oynayacakmışız gibi olacak. Bence Merih'in yaptığı o işaret siyasi bir anlamı yanıstmıyordu. Bunu asla adil olarak görmüyoruz. Diğer oyuncular da bu şekilde düşünüyor."



"HOLLANDA KALİTELİ BİR TAKIM"



"Merih'in ceza alması talihsizlik. Benim için özel bir maç. Yarınki maça ekstra bir motivasyonla çıkacağız. Hollanda'nın bireysel anlamda çok kaliteli oyuncuları var. Cody ile birlikte oynadım. İyi oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Biz de sahaya tutkuyla çıkıyoruz. Çok güzel bir maç olacak."



"ASLA PİŞMAN DEĞİLİM"



"5 yıl önce bambaşka bir oyuncuydum. Başka bir mevkide oynuyordum ve Hollanda forması giyiyordum. 2 yıl önce Türkiye'yi seçtim ve asla bu kararımdan pişman olmadım. Bu formayı giydiğim için gururluyum. Hocamız Montella, benim EURO 2024'ün en iyi sol beki olduğumu düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum."