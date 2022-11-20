Fenerbahçe'den Enner Valencia paylaşımı

Fenerbahçe, Dünya Kupası'nın açılış golünü kaydeden Enner Valencia için bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'den Enner Valencia paylaşımı
Fenerbahçe, FIFA 2022 Dünya Kupası'nın açılış golünü kaydeden Enner Valencia için paylaşım yaptı.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin turnuva öncesi bir reklam için çektirdiği fotoğrafın arkasında Enner Valencia'nın kahve içerken ve gülümserken fotoğrafı paylaşıldı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı:




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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador11002023
2Hollanda00000000
3Senegal00000000
4Katar100102-20
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