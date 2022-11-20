Fenerbahçe'den Enner Valencia paylaşımı

Fenerbahçe, FIFA 2022 Dünya Kupası'nın açılış golünü kaydeden Enner Valencia için paylaşım yaptı.Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin turnuva öncesi bir reklam için çektirdiği fotoğrafın arkasında Enner Valencia'nın kahve içerken ve gülümserken fotoğrafı paylaşıldı.