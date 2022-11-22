Fenerbahçe'de gözler Michy Batshuayi'de
Fenerbahçeli Michy Batshuayi'nim formasını giydiği Belçika, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 23 Kasım Çarşamba günü Kanada ile oynayacak.
Fenerbahçe'de gözler, Dünya Kupası'na giden Michy Batshuayi'ye çevrildi. Golcü oyuncunun göstereceği performans merak konusu...
Sarı-lacivertliler'in Enner Valencia dışında Dünya Kupası'na gönderdiği diğer isim Michy Batshuayi'ydi. Golcü oyuncunun formasını giydiği Belçika, dev turnuvadaki ilk maçını 23 Kasım Çarşamba günü Kanada ile oynayacak.
11'DE BAŞLAMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK
Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle Batshuayi'nin bu mücadeleye 11'de başlama ihtimali çok yüksek. 29 yaşındaki oyuncunun göstereceği performans merakla bekleniyor.
Sarı-lacivertliler'in Enner Valencia dışında Dünya Kupası'na gönderdiği diğer isim Michy Batshuayi'ydi. Golcü oyuncunun formasını giydiği Belçika, dev turnuvadaki ilk maçını 23 Kasım Çarşamba günü Kanada ile oynayacak.
11'DE BAŞLAMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK
Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle Batshuayi'nin bu mücadeleye 11'de başlama ihtimali çok yüksek. 29 yaşındaki oyuncunun göstereceği performans merakla bekleniyor.
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|Katar
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