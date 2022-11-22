Fenerbahçe'de gözler Michy Batshuayi'de

Fenerbahçe'de gözler, Dünya Kupası'na giden Michy Batshuayi'ye çevrildi. Golcü oyuncunun göstereceği performans merak konusu...Sarı-lacivertliler'in Enner Valencia dışında Dünya Kupası'na gönderdiği diğer isim Michy Batshuayi'ydi. Golcü oyuncunun formasını giydiği Belçika, dev turnuvadaki ilk maçını 23 Kasım Çarşamba günü Kanada ile oynayacak.Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle Batshuayi'nin bu mücadeleye 11'de başlama ihtimali çok yüksek. 29 yaşındaki oyuncunun göstereceği performans merakla bekleniyor.