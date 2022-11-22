Fenerbahçe'de gözler Michy Batshuayi'de

Fenerbahçeli Michy Batshuayi'nim formasını giydiği Belçika, Dünya Kupası'ndaki ilk maçını 23 Kasım Çarşamba günü Kanada ile oynayacak.

Fenerbahçe'de gözler Michy Batshuayi'de
Fenerbahçe'de gözler, Dünya Kupası'na giden Michy Batshuayi'ye çevrildi. Golcü oyuncunun göstereceği performans merak konusu...

Sarı-lacivertliler'in Enner Valencia dışında Dünya Kupası'na gönderdiği diğer isim Michy Batshuayi'ydi. Golcü oyuncunun formasını giydiği Belçika, dev turnuvadaki ilk maçını 23 Kasım Çarşamba günü Kanada ile oynayacak.

11'DE BAŞLAMA İHTİMALİ ÇOK YÜKSEK 

Lukaku'nun sakatlığı nedeniyle Batshuayi'nin bu mücadeleye 11'de başlama ihtimali çok yüksek. 29 yaşındaki oyuncunun göstereceği performans merakla bekleniyor. 


 

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
Son Dakika Haberleri
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de gözler Michy Batshuayi'de
Meksika ile Polonya, 44 yıl sonra karşılaşacak
Meksika ile Polonya, 44 yıl sonra karşılaşacak
Messili Arjantin, 2022 Dünya Kupası
Messili Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nda sahne alıyor
Son şampiyon Fransa, Katar
Son şampiyon Fransa, Katar'da sahaya çıkıyor
Danimarka ile Tunus, 2. randevuda
Danimarka ile Tunus, 2. randevuda