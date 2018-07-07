Fatih Terim: ''Sevinsem mi üzülsem mi bilemedim''

Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan Fransa - Uruguay maçını izlemek için Rusya'ya giden Fatih Terim, Fernando Muslera'nın yediği hatalı golün ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fransa ile Uruguay arasında oynanan Dünya Kupası çeyrek final maçını izlemek için kızı Merve Terim ile birlikte Rusya'ya gitti.

Nizhny Novgorod şehrinde oynanan maçı izleyen Terim, Galatasaray'dan öğrencisi Fernando Muslera hakkında Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

''ELENMESİNE Mİ ÜZÜLSEM, ERKEN DÖNMESİNE Mİ SEVİNSEM...''

Fransa'nın Uruguay'ı 2-0 yendiği maçın ardından paylaşımda bulunan Terim, "Maç sonunda Uruguay'ın elenmesine mi üzülsem, Muslera'nın erken dönmesine mi sevinsem bilemedim..." sözlerini kullandı.

''EVİN VE TARAFTARIN SENİ BEKLİYOR!''

Öte yandan Galatasaray Twitter hesabı, maçın ardından Muslera'yı etiketleyerek ''Evin ve taraftarın yeni zaferler için seni bekliyor Nando! Desteğimiz hiç eksilmeyecek...'' paylaşımı yaptı.

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Çeyrek finaller
Rusya
21:00
07.07.2018
 Hırvatistan
12
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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