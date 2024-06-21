Fatih Altaylı: 'Türkiye bu edepsiz federasyondan kurtulmalı'

Yorumcu Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türkiye - Avusturya maçı için 102 kez milli olan ve kaptanlık pazubandını da takan Bülent Korkmaz'a 1 bilet vermemesini ağır sözlerle eleştirdi.



Altaylı yazısında, "Dünya Kupası finallerinde Dünya 3.'sü olan takımda yer aldı. Tam tamına 102 kere milli oldu. Beni maça götürün, uçak biletimi alın, otelimi ayarlayın falan demiyor. İstediği şey en azından Türkiye'nin bir maçı için 1 bilet. Futbol Federasyonu ne yapıyor! Bırakın bileti Bülent Korkmaz'a yanıt bile vermiyor. Pespaye sözde gazetecileri, eski yeni FETÖ'cüleri toplamda 600 küsur kişiyi sizin benim kesemden özel uçaklı, yemeli, içmeli, yatmalı Almanya'ya götüren Türkiye Futbol Federasyonu adlı rezillik, milli takım kaptanına, Dünya 3.'sü olmuş takımın oyuncusuna, 102 kez milli formayı giymiş bir milli futbolcuya tek bir bileti çok görüyor ve bunu vermeyeceğini söylemeye bile tenezzül etmiyor." dedi.



İşte Fatih Altaylı'nın 30 Haziran'da yazdığı o yazı:



"Türk Milli Futbol Takımı, iki gün sonra önemli bir maça çıkacak.



Birkaç ay önce, hazırlık maçında 6-1 yenildiğimiz Avusturya ile ilk 8 takım arasına kalmak için mücadele edeceğiz.



Bana göre Avusturya turnuvanın en güçlü takımlarından ve şampiyonluk adaylarından biri ama bizim çocukların da Avusturya'ya karşı oldukça motive olduğunu ve 26 Mart'taki o farklı skorun sportif intikamını almak için sahaya çıkacaklarını da biliyoruz.



Şansları da yok değil.



Gönlümüz, kalbimiz onlarla.



Başaracaklarına inanıyoruz.



Ancak gönlümüzün ve kalbimizin onlarla olması, Türkiye Futbol Federasyonu'nun gördüğüm en kötü, en berbat ve muhtemelen en "iğrenç" yönetilen federasyonu olduğu gerçeğini ne değiştiriyor ne de unutturuyor!



Ve bu federasyon yönetiminin sadece beceriksiz ve basiretsiz değil, insanlıktan ve zarafetten de nasibini almadığını da artık biliyoruz.



Bunu neye dayanarak mı söylüyorum!



Anlatayım.



Bülent Korkmaz'ı herhalde hatırlıyorsunuzdur.



Galatasaray'ın kaptanıydı ama aynı zamanda milli takımın da kaptanlığını yaptı.



Galatasaray ile Avrupa Şampiyonu olduktan iki yıl sonra milli takım forması ile Dünya Kupası finallerinde Dünya 3.'sü olan takımda yer aldı.



Tam tamına 102 kere milli oldu.



102 kez milli forma için ter döktü.



Millilerin büyük başarılarında sahada hep o vardı.



Hiçbir polemiğin içinde yer almayan, her sporseverin saygı ve sevgi duyduğu bir spor adamı olarak da yoluna devam ediyor.



Milli takımın eski kaptanı ve 102 kez milli Bülent Korkmaz, Türkiye Milli Takımı'nın Euro 2024'deki maçlarından birini izlemek için Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminden 1 adet bilet rica ediyor.



Beni maça götürün, uçak biletimi alın, otelimi ayarlayın falan demiyor.



İstediği şey en azından Türkiye'nin bir maçı için 1 bilet.



Futbol Federasyonu ne yapıyor!



Bırakın bileti Bülent Korkmaz'a yanıt bile vermiyor.



Pespaye sözde gazetecileri, eski yeni FETÖ'cüleri toplamda 600 küsur kişiyi sizin benim kesemden özel uçaklı, yemeli, içmeli, yatmalı Almanya'ya götüren Türkiye Futbol Federasyonu adlı rezillik, milli takım kaptanına, Dünya 3.'sü olmuş takımın oyuncusuna, 102 kez milli formayı giymiş bir milli futbolcuya tek bir bileti çok görüyor ve bunu vermeyeceğini söylemeye bile tenezzül etmiyor.



Medeni ülkeler, insanlıktan nasibi almış federasyonlar ülkelerinin simgeleşmiş, başarılı futbolcularını turnuvaya davet eder, genç oyuncuların motivasyonuna bu yolla katkıda bulunmaya çalışırken Türkiye Futbol Federasyonu'nu yönettiğini zanneden andavallıların yaptığı işte bu.



Türkiye bu edepsiz, utanmaz federasyondan bir an önce kurtulmalıdır.



Yerine geçecek adam fanatik Fenerbahçeli Servet Yardımcı imiş.



Olsun.



Önemli olan hangi takımı tuttuğu değil.



Önemli olan insan olup olmadığı."



