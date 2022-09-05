Fas'ta sadece 3 isim kendi ülkesinde forma giyiyor

Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Afrika ekibi olan Fas'ta futbolcuların 23 tanesi ülkesinin dışında forma giyiyor.

2022 Dünya Kupası gruplarında Belçika'yı son 16 turunda İspanya'yı ve çeyrek finalde Portekiz'i mağlup ederek yarı finale yükselen Fas, tarihi bir başarıya imza attı. Bu aşamaya kadar mağlup olmadan gelen Afrika ekibi, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

Fas'ın Dünya Kupası kadrosundaki 26 futbolcudan sadece 3 tanesi Fas Ligi'nde forma giyiyor. Ahmed Tagnaouti, Yahia Attiyat ve Yahya Jabrane Fas ekibi Wydad Casablanca'da görev yapıyor. Takımın 26 futbolcusundan 20'si Avrupa'da top koşturuyor. Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Hakim Ziyech, Youssef En Nesyri ve Bono ise takımın öne çıkan isimleri olarak dikkat çekiyor.

Güncel piyasa değeri 65 milyon Euro olan Achraf Hakimi, takımın en pahalı futbolcusu durumunda. Hakimi, Fransa engelini geçip Arjantin ile finalde eşleşmeyi ve Paris Saint-Germain'den takım arkadaşı olan Messi'yle karşı karşıya gelmeyi hedefliyor. Fas Milli Takımı'nın diğer önemli isimlerinden West Ham United forması giyen Nayef Aguerd ve Bayern Münih'ten Noussair Mazraoui'nin 25'er milyon Euro piyasa değeri bulunurken; Premier Lig ekibi Chelsea'de oynayan Hakim Ziyech'e 17 milyon Euro değer biçiliyor.

2022 Dünya Kupası'nın geride kalan kısmında Fas adına en golcü isim Youssef En Nesyri oldu. Tamamı ilk 11 olmak üzere 5 karşılaşmada görev yapan 25 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetti. En Nesyri, Portekiz ve Kanada ağlarını sarsmayı başardı.

Eski Galatasaraylı futbolcu Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan Amrabat, turnuvada sergilediği performansla beğeni topluyor. Fiorentina forması giyen ve sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcunun transfer döneminde dev takımların radarına girmesi bekleniyor.

Avrupa'nın devlerini kupanın dışında bırakan Fas, 5 gol atarken kalesinde 1 gol gördü. Yediği tek golü ise Naif Aguerd kendi ağlarına gönderdi.

Süper Lig'de forma giyen ve Dünya Kupası'nda yoluna devam eden tek futbolcu ise Beşiktaşlı Romain Saiss oldu. 32 yaşındaki stoper, savunmadaki katkısının yanı sıra 1 de gol kaydetti.

Fas Milli Takımı'nın Fransa ile karşılaşacağı yarı final mücadelesi 24 Aralık Çarşamba günü 22.00'de Al Bayt Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Meksikalı Cesar Arturo Ramos Palazuelos yönetecek.