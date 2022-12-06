Fas, İspanya'yı penaltılarda devirdi!

2022 Katar Dünya Kupası son 16 turu karşılaşmasında İspanya ile Fas karşı karşıya geldi. Education City Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.Fas, rakibini penaltı atışlarında 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.Fas'ta Beşiktaşlı Romain Saiss, karşılaşmada 120 dakika forma giydi.İspanya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Gavi, Dünya Kupası'nda bir eleme maçına ilk 11'de başlayan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.Bu sonucun ardından Fas, Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. İspanya ise turnuvaya veda etti.Fas, çeyrek finalde Portekiz ile karşı karşıya gelecek.2018 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Rusya'ya penaltı atışlarında 4-3 yenilerek elenen İspanya'nın kaderi Katar'da da değişmedi.2022 Dünya Kupası'nda Fas'a son 16 turunda penaltı atışlarıyla elenen İspanya, geçen yıl Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde de İtalya'ya penaltılarla kaybetmişti.Madrid doğumlu Hakimi'nin kullandığı penaltıyla tur biletini alan Fas, turnuva tarihinde çeyrek finale yükselen 4. Afrika takımı oldu.Dünya Kupası'nda daha önce 1990'da Kamerun, 2002'de Senegal, 2010'da da Gana bu başarıyı yakalamıştı.Karşılaşmada pas trafiğini kontrol eden İspanya; Torres, Olmo, Asensio üçlüsüyle rakip kalede etkili olamadı. Teknik direktör Luis Enrique, ikinci yarıda Morata-Williams ikilisiyle oyunu canlandırmak istese de skora yansımadı.Hırvatistan ve Belçika'nın bulunduğu F Grubu'nu lider tamamlayarak kupadaki sürprizlerden birini gerçekleştiren Fas da en az rakibi kadar bitirici oyuncu yokluğunu hissetti. Kuzey Afrika temsilcisi, Aguerdi ve Cheddira ile iki önemli pozisyondan yararlanamadı.Mücadele boyunca Fas'ın 5 şutundan 3'ü kaleyi bulurken, İspanya 13'te 2 yaptı.İspanya, 120+3. dakikada Sarabia ile gole çok yaklaştı. Sol taraftan arka direğe ortalanan topa bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Bono'yu geçen meşin yuvarlak direkten auta çıktı.Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren mücadelede çeyrek finale çıkan takımı seri penaltı atışları belirledi.Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi atışları gole çevirirken, Banoun atıştan yararlanamadı.İspanya'da ise Sarabia, Soler ve Busquets, üç atışı da gole çeviremedi.Penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Fas, adını çeyrek finale yazdırdı.Education CityFernando Rapallini, Juan Pablo Belatti, Diego Bonfa (Arjantin)Bono, Hakimi, Aguerd (Dk. 84 El Yamiq), Saiss, Mazraoui (Dk. 82 Attiat-Allah), Amrabat, Ounahi (Dk. 120 Benoun), Amallah (Dk. 82 Cheddira), Ziyech, Boufal (Dk. 66 Ezzalzouli), En-Nesyri (Dk. 82 Sabiri)Simon, Marcos Llorente, Rodri, Laporte, Alba (Dk. 98 Balde), Busquets, Gavi (Dk. 63 Soler), Pedri, Ferran Torres (Dk. 75 Williams-Dk. 118 Sarabia), Olmo (Dk. 98 Fati), Asensio (Dk. 63 Morata)Dk. 77 Laporte (İspanya), Dk. 90 Saiss (Fas)