Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyerek yarı finale kalan Fas'ın tarihi başarısı Arap taraftarları birleştirdi.Katar sokaklarında yalnızca Faslılar değil, Katarlı, Suudi Arabistanlı, Mısırlı, Iraklı, Tunuslu, Filistinli ve Cezayirli taraftarlar da Fas formaları ve bayraklarıyla dolaşıyor.Başkent Doha'nın en önemli bölgelerinden Msheireb'de AA'nın sorularını yanıtlayan Arap futbolseverler, "Atlas Aslanları"nın yalnızca Arap değil, Afrikalı ve Müslüman ülkelerin de gurur kaynağı olduğunu söylüyorlar. Taraftarlar, Belçika ve Hırvatistan'ın olduğu gruptan lider çıkan, İspanya ve Portekiz'i eleyen Fas'ın, yarı finalde yarın Fransa'yı da eleyerek finale çıkacağına yürekten inandıklarının altını çiziyorlar.Renkli kıyafeti ve elindeki Dünya Kupası maketiyle, Katar sokaklarında dikkat çeken Iraklı futbolsever Mahdi Kharki, "Dünya Kupası'nda şu anda Arapların tek temsilcisi Fas. Araplar olarak Fas'la gurur duyuyoruz. Fransa'yı da yenebileceklerine inanıyorum. Özellikle kalecimiz Yassine Bounou'a çok iyi. Yalnızca Araplar değil, dünyanın birçok ülkesi Fas'ı destekliyor. Ortaya koydukları iyi futbol herkesin sempatisini kazanmalarını sağladı." ifadelerini kullandı.Katarlı Rashid Alhatir, Fas'ın başarısıyla gurur duyduklarının altını çizerek, "Fas Milli Takımı'nın zaferi tüm Arapların zaferidir. Fas yarı finale ulaşan ilk Arap ülkesi oldu. Fas'ın her galibiyeti tüm Arap ülkelerinde kutlandı. Araplar bu sevinci hak etti. Artık yolun sonuna gelindi. Katar'da düzenlenen bu Dünya Kupası, coşkusu ve organizasyonuyla tarihte altın harflerle yazılacaktır." şeklinde konuştu.Katar'a Fas'ı desteklemek için geldiğini söyleyen Suudi Arabistanlı Faisal Almoallad da şöyle konuştu:"Fas'ın sergilediği büyük başarı tüm Arapların gururudur. Tüm Arap taraftarların Katar'a gelip Fas'ı son ana kadar desteklemesi gerekiyor, Fas bunu hak ediyor. Daha önce hiçbir Arap takımı yarı finale ulaşmadı. Büyük Avrupa takımlarını yenerek güzel bir şekilde savaştı.Mısırlı Omar Al-Shreef de Fas'a güvendiklerini belirterek, "Tarif edemeyeceğim sevinç içindeyim. Mısırlı arkadaşlarımla büyük mutluluk yaşadık. Her yıl Arap takımları Dünya Kupası'nda görmek istiyoruz." diye konuştu.Yemenli Ahmed Ragheb de "Fas Milli Takımı tüm Arap dünyasının gururudur. Elde ettitği zaferler, anlatamayacağım bir mutluluk yaşattı. Fas takımında en sevdiğim ve güvendiğim futbolcu ise Sofiane Boufal." ifadelerini kullandı.Faslı kadın taraftar Fatim Sefrioui, ülkesine verilen destekten gurur duyduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:"Milli takımımızı Dünya Kupası'nın en iyi takımı olarak görüyoruz. Fransa önünde de kazanacaklarını umuyoruz. Milli takımımı desteklemek için Katar'a geldim. Tüm Arap ve Afrikalı halklar yanımızda duruyor. Herkes şunu söylüyor, 'Her zaman Fas, her zaman Fas'. Biz bununla mutlu ve gururluyuz. Fransa'yı yenerek finale kalmak istiyoruz."Faslı Mohamed Khalid ise "Fas Milli Takımı büyük bir zafer elde etti. Bunu hiç beklemiyorduk. Şu an hepimiz gurur duyuyoruz. Dünyanın en büyük, en iyi takımlarına karşı büyük başarı sergiledi ve yarı finalde olmayı hak etti. Fas'ın Dünya Kupası şampiyonu olmasını diliyoruz. Her bir Müslüman ve Arap Fas'ın zaferiyle gurur duymalı. Bu başarının devam edeceğine eminim."Fas'ın Dünya Kupası'ndaki büyük başarısına Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de ortak olmuş, İspanya ve Portekiz'i elediği maçların ardından tribünde Fas bayrağı açarak takımı kutlamıştı.2022 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Fransa ile turnuvada tarih yazan Fas, yarı final maçında yarın karşı karşıya gelecek. Al Bayt Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 22.00'de başlayacak.