Fas, Dünya Kupası'nda tarih yazdı!

2022 Katar Dünya Kupası F Grubu karşılaşmasında Fas ile Kanada karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fas 2-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Fas'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Hakim Ziyech ve 23. dakikada Youusef En Nesyri attı. Kanada'nın tek golü ise Neyef Agüerd (kendi kalesine) geldi.



Fas'ta Romain Saiss, karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Kanada'da Atiba, 60. dakikada oyuna girerken, 72. dakikada direği geçemedi. Kanada'da Sam Adekugbe ise 61 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Fas, grupta 7 puana yükseldi ve lider olarak üst tura çıktı. Fas, bir sonraki turda E Grubu'ndan ikinci olarak gelecek takımla karşılaşacak. Kanada ise Dünya Kupası'na puan alamadan veda etti.



