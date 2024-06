EURO24'te heyecan 4 maçla devam edecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Fransa ile Polonya karşılaşacak.



BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.



Karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Guida'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Filippo Meli ve Giorgio Peretti yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Slovenyalı Rade Obrenovic olacak.



FRANSA, POLONYA'YA 42 YILDIR YENİLMİYOR



Fransa ile Polonya, tarihlerinde 18. kez karşı karşıya gelecek.



Geride kalan 17 maçta Fransa 9, Polonya 3 kez kazandı. Aralarındaki 5 müsabaka ise beraberlikle bitti.



Bu maçlarda "Horozlar" 30, Polonya ise 17 gol attı.



Rakibine 42 yıldır kaybetmeyen Fransa, son 8 maçta rakibine yenilmezken, bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Polonya, son galibiyetini 1982 Dünya Kupası üçüncülük maçında 3-2'lik sonuçla elde etti.



FRANSA'YA BERABERLİK YETİYOR



Gruptaki son maçına 4 puanla çıkan Fransa'ya Polonya karşısında alacağı 1 puan son 16 turuna yükselmesi için yeterli olacak.



İlk maçta Avusturya'yı 1-0 yenen, ikinci karşılaşmada ise Hollanda ile 0-0 berabere kalan Fransa, grupta 4 puan ile aynı puana ve averaja sahip Hollanda'dan 1 gol az attığı için ikinci sırada yer alıyor.



Grubun diğer maçında ise Hollanda ile Avusturya karşı karşıya gelecek. eğer Hollanda da kazanırsa Fransa'ya grup liderliği için "Portakallar"dan en az 2 gol daha farklı bir galibiyet elde etmesi gerekecek. Fransa, Hollanda'dan 1 gol daha fazla farkla kazanırsa, puan ve averaj eşitliği olacak ve ilk iki basamağı sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlar belirleyecek.



Son maçlar öncesinde Polonya'nın ise gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Üç puanlı Avusturya'ya 3-1 mağlup olan Polonya, ikili averajda rakibinin gerisinde bulunduğu için son sırada Avrupa Şampiyonası'na veda etti.



MUHTEMEL 11'LER



Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Thuram.



Polonya: Skorupski, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zielinski, Zalewski, Urbanski, Lewandowski.



HOLLANDA-AVUSTURYA



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu üçüncü maçında Hollanda ile Avusturya karşılaşacak.



Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak. Maç TRT 1'den yayınlanacak.



Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.



HOLLANDA 34 YILDIR YENİLMİYOR



Hollanda ile Avusturya, tarihlerinde 21. kez karşı karşıya gelecek.



Geride kalan 20 maçta Hollanda 10, Avusturya 6 kez kazandı. Aralarındaki 4 müsabaka ise beraberlikle bitti.



Bu maçlarda "Portakallar" 38, Avusturya ise 24 gol attı.



Rakibine 34 yıldır kaybetmeyen Hollanda, son 7 maçı kazanan taraf oldu. Avusturya, son galibiyetini 1990'da oynanan hazırlık maçında rakibini 3-2 yenerek aldı.



HOLLANDA'YA 1 PUAN YETİYOR



Hollanda'nın Avusturya'ya karşı alacağı bir puan, son 16 turu için yeterli olacak.



İlk maçta Polonya'yı 2-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise Fransa ile 0-0 berabere kalan Hollanda, grupta 4 puan ve gol fazlasıyla zirvede yer alıyor.



Bir puanın yeteceği "Portakallar", Avusturya'ya karşı galip gelir ve Fransa kazanamazsa lider olarak son 16 turuna yükselecek. Aynı durum, Hollanda berabere kalır, Fransa kaybederse de geçerli olacak. Hollanda ve Fransa'nın son maçlarda berabere kalması veya kazanması halinde oluşacak puan eşitliğinde ise ilk iki basamağı sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlar belirleyecek. Hollanda kaybetmesi halinde Fransa-Polonya maçından gelecek sonuca göre ikinci veya en iyi üçüncülerden biri olarak tur atlamayı bekleyecek.



AVUSTURYA'YA GALİBİYET LAZIM



Avusturya'nın grupta ilk ikiye girebilmek için galip gelmesi gerekiyor.



Grupta Fransa'ya 1-0 kaybeden ve Polonya'yı 3-1 yenen Avusturya, 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.



Hollanda'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak Avusturya, aynı zamanda Fransa'nın puan kaybı yaşaması halinde ise lider olarak son 16 bileti alacak. Avusturya, puan kaybettiği takdirde en iyi üçüncüler arasına girmeyi bekleyecek.



9 İSİM SINIRDA



Hollanda'da 2, Avusturya'da ise 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı kartı bulunan Hollandalı Schouten ve Veerman ile Avusturyalı Arnautovic, Baumgartner, Danso, Laimer, Mwene, Wimmer ve Wöber, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.



MUHTEMEL 11'LER



Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Frimpong, Depay, Gakpo.



Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Seiwald, Laimer, Wimmer, Baumgartner, Sabitzer, Gregoritsch.



İNGİLTERE-SLOVENYA



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) C Grubu üçüncü maçında İngiltere ile Slovenya karşı karşıya gelecek.



Köln Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Maç TRT 1'den yayınlanacak.



Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak.



TÜRK HAKEMLER GÖREV ALACAK



İngiltere ile Slovenya arasındaki karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler de görev alacak.



FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, müsabakada dördüncü hakem görevini üstlenecek.



Mücadelede Mustafa Emre Eyisoy da rezerv yardımcı hakem olacak.



İNGİLTERE'YE 1 PUAN YETİYOR



İngiltere, Slovenya karşısında 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.



Grupta geride kalan 2 karşılaşmada 4 puanı bulunan İngilizler, galip gelmesi durumunda ise gruptan lider olarak çıkacak.



Slovenya'nın ise gruptan çıkmak için İngiltere karşısında kazanması gerekecek. Kazanması halinde puanını 5'e yükseltecek Slovenya, Danimarka-Sırbistan maçının sonucunu bekleyecek.



İNGİLTERE'NİN YENİLGİSİ YOK



İngiltere, rakibiyle daha önce oynadığı karşılaşmaların hiçbirini kaybetmedi.



İki ülke daha önce 6 kez karşı karşıya gelirken, İngiltere 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.



Söz konusu müsabakalarda İngiltere 10 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.



MUHTEMEL 11'LER



İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane.



Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko



DANİMARKA-SIRBİSTAN



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nun üçüncü ve son maçında Danimarka ile Sırbistan karşılaşacak.



Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Münih Futbol Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.



Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak.



Mücadelenin dördüncü hakemi ise Litvanyalı Donatas Rumsas olacak.



DANİMARKA KAZANIRSA GARANTİLİYECEK



C Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda İngiltere 4 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Danimarka ile Slovenya'nın ikişer, Sırbistan'ın ise 1 puanı bulunuyor.



Danimarka, kazanması durumunda son 16 turunu garantileyecek. Sırbistan ise kazanması halinde İngiltere-Slovenya maçının sonucunu bekleyecek.



İngiltere'nin Slovenya'yı yenmesi halinde beraberlik Danimarka'yı son 16 turuna götürecek. Bu senaryoda Slovenya ve Sırbistan'ın dört en iyi grup üçüncüsü arasına girmesi oldukça zorlaşacak.



REKABETTE DANİMARKA ÜSTÜN



İki ülke arasında A milli takım seviyesinde yapılan maçların tamamını Danimarka kazandı.



Yugoslavya'nın dağılması ve Sırbistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından iki takım 3 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu mücadeleleri Danimarka, galip tamamladı. Danimarka'nın attığı 8 gole Sırbistan tek golle karşılık verebildi.



Yugoslavya dönemi de dahil edildiğinde yapılan 10 maçta iki takımın beşer galibiyeti bulunuyor.



MUHTEMEL 11'LER



Danimarka: Schmeichel, Andersen, Christensen, Vestergaard, Maehle, Hjulmand, Eriksen, Hojbjerg, Bah, Hojlund, Wind.



Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Ilic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Mitrovic, Jovic.