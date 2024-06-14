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EURO tarihindeki tüm açılış maçları

EURO 2024'ün açılış maçı ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak. Bu karşılaşma öncesinde daha önce oynanan açılış maçlarında neler olduğuna göz atıyoruz.

EURO tarihindeki tüm açılış maçları
A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda açılış maçı, ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak. A Grubu'nda yer alan iki takımın mücadelesi, 14 Haziran 2024 tarihinde Bayern Münih'in stadyumu Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Bu görkemli açılış maçı öncesinde Avrupa Şampiyonası tarihindeki açılış maçlarına bakıyoruz.

2020: İtalya 3-0 Türkiye
Stadio Olimpico, Roma

Goller: 53' Merih Demiral (KK), 66' Ciro Immobile, 79' Lorenzo Insigne

Açılış golü: Sağ kanattan ceza alanına giren Domenico Berardi'nin çizgiye inip kale ağzına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral'ın ters vuruşunda top, Türkiye ağlarına gitti.

2016: Fransa 2-1 Romanya
Stade de France, Saint-Denis

Goller: Giroud 57, Payet 89; Stancu 65 (p)

Açılış golü: Dimitri Payet'in sağ kanattan gelen ortasında kaleciden daha yükseğe zıplayan Giroud, klas bir kafa vuruşuna imza attı

2012: Polonya 1-1 Yunanistan
Narodowy Stadı, Varşova

Goller: Lewandowski 17; Salpingidis 51

Açılış golü: Jakub Błaszczykowski'nin sağ kanattan gelen ortasında içeri giren Robert Lewandowski, ev sahibi taraftarının önünde kafayla golünü kaydetti

2008: İsviçre 0-1 Çek Cumhuriyeti
St.Jakob-Park, Basel

Gol: Sverkos 71'

Açılış golü: Korner sonrasında uzaklaştırılan topra orta sahadan gelen kafa vuruşunda topu ceza alanında önünde bulan Sverkos ağları gördü

2004: Portekiz 1-2 Yunanistan
Estádio do Dragao, Porto

Goller: Ronaldo 90+3; Karagounis 7, Basinas 51 (p)

Açılış: Kaleyi 25 metreden gören Giorgios Karagounis ev sahibi ceza alanı dışından Ricardo'yu mağlup ederek Portekiz'i şoka uğrattı

2000: Belçika 2-1 İsveç
King Baudouin Stadyumu, Brüksel

Goller: Goor 43, Mpenza 46; Mjällby 53

Açılış golü: Bart Goor'un tek kişilik çabası golü getirdi. Sol çaprazdan içeri doğru kat eden Goor, fileleri sarstı

1996: İngiltere 1-1 İsviçre
Wembley Stadyumu, Londra

Goller: Shearer 23; Kubilay Türkyilmaz (83 p.)

Açılış golü: Paul Ince'in ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Alan Shearer, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla milli takımdaki 21 aylık suskunkuğunu da sona erdirdi.

1992: İsveç 1-1 Fransa
Rasunda Stadyumu, Solna

Goller: Eriksson 24; Papin 58

Açılış golü: Jan Eriksson'un 24. dakikada kaydettiği gol turnuvada perdeyi açan gol oldu.

1988: Batı Almanya 1-1 İtalya
Rheinstadion, Düsseldorf

Goller: Brehme 55; Mancini 52

Açılış golü: Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı ile çıktığı 14. maçta ilk golü ev sahibi Almanya'ya karşı geldi.

1984: Fransa 1-0 Danimarka
Parc des Princes, Paris

Gol: Platini 78'

Açılış golü: Fransa Milli Takımı'nın Danimarka orta sahasını delmeye çalışması son buldu. Savunmanın uzaklaştıramadığı topta Michel Platini ağları buldu

1980: Çekoslavakya 0-1 Batı Almanya
Stadio Olimpico, Roma

Gol: Rummenigge 57'

Açılış golü: Batı Almanya'da Karl-Heinz Rummenigge, 58. dakikada maçıntek golünü atarak skoru belirledi. Kupaya giden yolda yolculuk da böyle başladı.

1976: Çekoslavakya 3-1 Hollanda, (uz.)
Stadion Maksimir, Zagreb

Goller: Ondrus 19, Nehoda 114, Vesely 118; Ondruš 73 k.k.

Yugoslavya 2-4 Batı Almanya (uz.)
Stadion Rajko Mitić, Belgrade

Goller: Popivoda 19, Dzajic 30; Flohe 64, Müller 82 115 119

Açılış golleri: İki yarı final maçı da aynı anda başladı ve her iki maçta da ilk goller 19. dakikada geldi. Çekoslavakya adına Ondrus, Yugoslavya adına ise Popivoda ağları sarstı

1972: Belçika 1-2 Batı Almanya
Bosuilstadion, Antwerp

Goller: Polleunis 83; Müller 24 71

Açılış golü: Batı Almanya'da Gerd Müller, 24. dakikada sağ kanattan gelen ortaya yaptığı aşırta kafa vuruşuyla turnuvanın ilk golünü kaydetti.

1968: İtalya 0-0 Sovyetler Birliği (İtalya yazı tura ile kazandı)
Stadio San Paolo, Napoli

Açılış golü: Turnuvanın ilk golü Napoli'de çıkmadı. Floransa'da Yugoslav kanat oyuncusu Dragan Dzajic, İngiltere'ye karşı bitime 4. dakikada attığı golle açılışı yaptı

1964: İspanya 2-1 Macaristan, (uz.)
Estádio Santiago Bernabéu, Madrid

Goller: Pereda 35, Amancio 112; Bene 84

Açılış golü: İspanya'da Jesus Maria Pereda turnuvanın perdesini açtı. Yakında şampiyon da olacaklar...

1960: Fransa 4-5 Yugoslavya
Parc des Princes, Paris

Goller: Vincent 12, Heutte 43 62, Wisniewski 53; Galic 11, Zanetic 55, Knez 75, Jerkovic 78 79

Açılış golü: Yugoslavya, Paris'te Milan Galic'in golüyle öne geçerken, Fransızlar buna 1 dakikadan daha az bir sürede yanıt verdi

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