EURO tarihindeki tüm açılış maçları

A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda açılış maçı, ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak. A Grubu'nda yer alan iki takımın mücadelesi, 14 Haziran 2024 tarihinde Bayern Münih'in stadyumu Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Bu görkemli açılış maçı öncesinde Avrupa Şampiyonası tarihindeki açılış maçlarına bakıyoruz.
2020: İtalya 3-0 Türkiye Stadio Olimpico, Roma Goller: 53' Merih Demiral (KK), 66' Ciro Immobile, 79' Lorenzo Insigne Açılış golü: Sağ kanattan ceza alanına giren Domenico Berardi'nin çizgiye inip kale ağzına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral'ın ters vuruşunda top, Türkiye ağlarına gitti. VIDEO 2016: Fransa 2-1 Romanya Stade de France, Saint-Denis Goller: Giroud 57, Payet 89; Stancu 65 (p) Açılış golü: Dimitri Payet'in sağ kanattan gelen ortasında kaleciden daha yükseğe zıplayan Giroud, klas bir kafa vuruşuna imza attı VIDEO 2012: Polonya 1-1 Yunanistan Narodowy Stadı, Varşova Goller: Lewandowski 17; Salpingidis 51 Açılış golü: Jakub Błaszczykowski'nin sağ kanattan gelen ortasında içeri giren Robert Lewandowski, ev sahibi taraftarının önünde kafayla golünü kaydetti VIDEO 2008: İsviçre 0-1 Çek Cumhuriyeti St.Jakob-Park, Basel Gol: Sverkos 71' Açılış golü: Korner sonrasında uzaklaştırılan topra orta sahadan gelen kafa vuruşunda topu ceza alanında önünde bulan Sverkos ağları gördü 2004: Portekiz 1-2 Yunanistan Estádio do Dragao, Porto Goller: Ronaldo 90+3; Karagounis 7, Basinas 51 (p) Açılış: Kaleyi 25 metreden gören Giorgios Karagounis ev sahibi ceza alanı dışından Ricardo'yu mağlup ederek Portekiz'i şoka uğrattı 2000: Belçika 2-1 İsveç King Baudouin Stadyumu, Brüksel Goller: Goor 43, Mpenza 46; Mjällby 53 Açılış golü: Bart Goor'un tek kişilik çabası golü getirdi. Sol çaprazdan içeri doğru kat eden Goor, fileleri sarstı VIDEO 1996: İngiltere 1-1 İsviçre Wembley Stadyumu, Londra Goller: Shearer 23; Kubilay Türkyilmaz (83 p.) Açılış golü: Paul Ince'in ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Alan Shearer, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla milli takımdaki 21 aylık suskunkuğunu da sona erdirdi. VIDEO 1992: İsveç 1-1 Fransa Rasunda Stadyumu, Solna Goller: Eriksson 24; Papin 58 Açılış golü: Jan Eriksson'un 24. dakikada kaydettiği gol turnuvada perdeyi açan gol oldu. VIDEO 1988: Batı Almanya 1-1 İtalya Rheinstadion, Düsseldorf Goller: Brehme 55; Mancini 52 Açılış golü: Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı ile çıktığı 14. maçta ilk golü ev sahibi Almanya'ya karşı geldi. VIDEO 1984: Fransa 1-0 Danimarka Parc des Princes, Paris Gol: Platini 78' Açılış golü: Fransa Milli Takımı'nın Danimarka orta sahasını delmeye çalışması son buldu. Savunmanın uzaklaştıramadığı topta Michel Platini ağları buldu VIDEO 1980: Çekoslavakya 0-1 Batı Almanya Stadio Olimpico, Roma Gol: Rummenigge 57' Açılış golü: Batı Almanya'da Karl-Heinz Rummenigge, 58. dakikada maçıntek golünü atarak skoru belirledi. Kupaya giden yolda yolculuk da böyle başladı. 1976: Çekoslavakya 3-1 Hollanda, (uz.) Stadion Maksimir, Zagreb Goller: Ondrus 19, Nehoda 114, Vesely 118; Ondruš 73 k.k. Yugoslavya 2-4 Batı Almanya (uz.) Stadion Rajko Mitić, Belgrade Goller: Popivoda 19, Dzajic 30; Flohe 64, Müller 82 115 119 Açılış golleri: İki yarı final maçı da aynı anda başladı ve her iki maçta da ilk goller 19. dakikada geldi. Çekoslavakya adına Ondrus, Yugoslavya adına ise Popivoda ağları sarstı 1972: Belçika 1-2 Batı Almanya Bosuilstadion, Antwerp Goller: Polleunis 83; Müller 24 71 Açılış golü: Batı Almanya'da Gerd Müller, 24. dakikada sağ kanattan gelen ortaya yaptığı aşırta kafa vuruşuyla turnuvanın ilk golünü kaydetti. 1968: İtalya 0-0 Sovyetler Birliği (İtalya yazı tura ile kazandı) Stadio San Paolo, Napoli Açılış golü: Turnuvanın ilk golü Napoli'de çıkmadı. Floransa'da Yugoslav kanat oyuncusu Dragan Dzajic, İngiltere'ye karşı bitime 4. dakikada attığı golle açılışı yaptı 1964: İspanya 2-1 Macaristan, (uz.) Estádio Santiago Bernabéu, Madrid Goller: Pereda 35, Amancio 112; Bene 84 Açılış golü: İspanya'da Jesus Maria Pereda turnuvanın perdesini açtı. Yakında şampiyon da olacaklar... 1960: Fransa 4-5 Yugoslavya Parc des Princes, Paris Goller: Vincent 12, Heutte 43 62, Wisniewski 53; Galic 11, Zanetic 55, Knez 75, Jerkovic 78 79 Açılış golü: Yugoslavya, Paris'te Milan Galic'in golüyle öne geçerken, Fransızlar buna 1 dakikadan daha az bir sürede yanıt verdi