EURO tarihindeki tüm açılış maçları

A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda açılış maçı, ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak. A Grubu'nda yer alan iki takımın mücadelesi, 14 Haziran 2024 tarihinde Bayern Münih'in stadyumu Allianz Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Bu görkemli açılış maçı öncesinde Avrupa Şampiyonası tarihindeki açılış maçlarına bakıyoruz.



2020: İtalya 3-0 Türkiye

Stadio Olimpico, Roma



Goller: 53' Merih Demiral (KK), 66' Ciro Immobile, 79' Lorenzo Insigne



Açılış golü: Sağ kanattan ceza alanına giren Domenico Berardi'nin çizgiye inip kale ağzına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Merih Demiral'ın ters vuruşunda top, Türkiye ağlarına gitti.



2016: Fransa 2-1 Romanya

Stade de France, Saint-Denis



Goller: Giroud 57, Payet 89; Stancu 65 (p)



Açılış golü: Dimitri Payet'in sağ kanattan gelen ortasında kaleciden daha yükseğe zıplayan Giroud, klas bir kafa vuruşuna imza attı



2012: Polonya 1-1 Yunanistan

Narodowy Stadı, Varşova



Goller: Lewandowski 17; Salpingidis 51



Açılış golü: Jakub Błaszczykowski'nin sağ kanattan gelen ortasında içeri giren Robert Lewandowski, ev sahibi taraftarının önünde kafayla golünü kaydetti



2008: İsviçre 0-1 Çek Cumhuriyeti

St.Jakob-Park, Basel



Gol: Sverkos 71'



Açılış golü: Korner sonrasında uzaklaştırılan topra orta sahadan gelen kafa vuruşunda topu ceza alanında önünde bulan Sverkos ağları gördü



2004: Portekiz 1-2 Yunanistan

Estádio do Dragao, Porto



Goller: Ronaldo 90+3; Karagounis 7, Basinas 51 (p)



Açılış: Kaleyi 25 metreden gören Giorgios Karagounis ev sahibi ceza alanı dışından Ricardo'yu mağlup ederek Portekiz'i şoka uğrattı



2000: Belçika 2-1 İsveç

King Baudouin Stadyumu, Brüksel



Goller: Goor 43, Mpenza 46; Mjällby 53



Açılış golü: Bart Goor'un tek kişilik çabası golü getirdi. Sol çaprazdan içeri doğru kat eden Goor, fileleri sarstı



1996: İngiltere 1-1 İsviçre

Wembley Stadyumu, Londra



Goller: Shearer 23; Kubilay Türkyilmaz (83 p.)



Açılış golü: Paul Ince'in ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Alan Shearer, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla milli takımdaki 21 aylık suskunkuğunu da sona erdirdi.



1992: İsveç 1-1 Fransa

Rasunda Stadyumu, Solna



Goller: Eriksson 24; Papin 58



Açılış golü: Jan Eriksson'un 24. dakikada kaydettiği gol turnuvada perdeyi açan gol oldu.



1988: Batı Almanya 1-1 İtalya

Rheinstadion, Düsseldorf



Goller: Brehme 55; Mancini 52



Açılış golü: Roberto Mancini'nin İtalya Milli Takımı ile çıktığı 14. maçta ilk golü ev sahibi Almanya'ya karşı geldi.



1984: Fransa 1-0 Danimarka

Parc des Princes, Paris



Gol: Platini 78'



Açılış golü: Fransa Milli Takımı'nın Danimarka orta sahasını delmeye çalışması son buldu. Savunmanın uzaklaştıramadığı topta Michel Platini ağları buldu



1980: Çekoslavakya 0-1 Batı Almanya

Stadio Olimpico, Roma



Gol: Rummenigge 57'



Açılış golü: Batı Almanya'da Karl-Heinz Rummenigge, 58. dakikada maçıntek golünü atarak skoru belirledi. Kupaya giden yolda yolculuk da böyle başladı.



1976: Çekoslavakya 3-1 Hollanda, (uz.)

Stadion Maksimir, Zagreb



Goller: Ondrus 19, Nehoda 114, Vesely 118; Ondruš 73 k.k.



Yugoslavya 2-4 Batı Almanya (uz.)

Stadion Rajko Mitić, Belgrade



Goller: Popivoda 19, Dzajic 30; Flohe 64, Müller 82 115 119



Açılış golleri: İki yarı final maçı da aynı anda başladı ve her iki maçta da ilk goller 19. dakikada geldi. Çekoslavakya adına Ondrus, Yugoslavya adına ise Popivoda ağları sarstı



1972: Belçika 1-2 Batı Almanya

Bosuilstadion, Antwerp



Goller: Polleunis 83; Müller 24 71



Açılış golü: Batı Almanya'da Gerd Müller, 24. dakikada sağ kanattan gelen ortaya yaptığı aşırta kafa vuruşuyla turnuvanın ilk golünü kaydetti.



1968: İtalya 0-0 Sovyetler Birliği (İtalya yazı tura ile kazandı)

Stadio San Paolo, Napoli



Açılış golü: Turnuvanın ilk golü Napoli'de çıkmadı. Floransa'da Yugoslav kanat oyuncusu Dragan Dzajic, İngiltere'ye karşı bitime 4. dakikada attığı golle açılışı yaptı



1964: İspanya 2-1 Macaristan, (uz.)

Estádio Santiago Bernabéu, Madrid



Goller: Pereda 35, Amancio 112; Bene 84



Açılış golü: İspanya'da Jesus Maria Pereda turnuvanın perdesini açtı. Yakında şampiyon da olacaklar...



1960: Fransa 4-5 Yugoslavya

Parc des Princes, Paris



Goller: Vincent 12, Heutte 43 62, Wisniewski 53; Galic 11, Zanetic 55, Knez 75, Jerkovic 78 79



Açılış golü: Yugoslavya, Paris'te Milan Galic'in golüyle öne geçerken, Fransızlar buna 1 dakikadan daha az bir sürede yanıt verdi



