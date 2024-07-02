EURO 2032'de Türkiye-İtalya ev sahipliğini riske sokacak gelişme!

İtalya'da FI Milletvekili Giorgio Mule'nın meclise verdiği yasa önerisi ortağımızın 2032'yi düzenleme ihtimalini riske soktu.



UEFA ve FIFA, Lazio Bölge İdare Mahkemesi'nin sportif davalara karışmasını öngören teklifi, siyasetin sporun özerkliğine müdahalesi olarak algıladı. İtalyan Futbol Federasyonu'na (FIGC) bir uyarı mektubu yazan FIFA ve UEFA, "Değişiklik metninde yer alan bir konu, UEFA ve FIFA'nın üyesi olan FIGC'nin yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. Bu durumda FIFA, İtalya'nın üyeliğini askıya alma ve 2032'den çıkartma seçeneğini değerlendirecektir" mesajını verdi.



FUTBOLDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR



Bu gelişmelerin ardından yasa teklifini hazırlayan Giorgio Mule, geri adım attı. "Kanun değişikliğini sakin bir şekilde tartışacağız" açıklaması yaptı. Ardından İtalyan parlamentosu yasal düzenlemede yumuşamaya gitti. Düzenlemeye "İtalya Futbol Federasyonu isterse" diye bir ilave yapıldı.



FIGC'nin soruşturma için izin vermesi şartı getirildi. Ancak buna rağmen UEFA ve FIFA'nın, konuyla ilgili incelemesi sürüyor. Giorgio Mule ise değişikliği savundu: "Bugün, Serie A Ligi'nin Federasyon içindeki ağırlığının ve rolünün doğru bir şekilde tanınmasıyla İtalyan futbolu için yeni bir dönem başlıyor."



