EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te çeyrek finaller heyecanı sona erdi.



EURO 2024'te Almanya'yı yenen İspanya, Portekiz'i yenen Fransa, İsviçre'yi yenen İngiltere ve A Milli Takımımızı yenen Hollanda, yarı finale yükseldi.



Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.



İşte o eşieşmeler:



9 Temmuz Salı

22.00 İspanya - Fransa



10 Temmuz Çarşamba

22.00 Hollanda - İngiltere



