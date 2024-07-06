EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte o eşleşmeler...

EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te çeyrek finaller heyecanı sona erdi. 

EURO 2024'te Almanya'yı yenen İspanya, Portekiz'i yenen Fransa, İsviçre'yi yenen İngiltere ve A Milli Takımımızı yenen Hollanda, yarı finale yükseldi. 

Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

İşte o eşieşmeler:

9 Temmuz Salı
22.00 İspanya - Fransa

10 Temmuz Çarşamba
22.00 Hollanda - İngiltere

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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