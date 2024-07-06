EURO 2024'te yarı final eşleşmeleri belli oldu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. İşte o eşleşmeler...
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te çeyrek finaller heyecanı sona erdi.
EURO 2024'te Almanya'yı yenen İspanya, Portekiz'i yenen Fransa, İsviçre'yi yenen İngiltere ve A Milli Takımımızı yenen Hollanda, yarı finale yükseldi.
Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
İşte o eşieşmeler:
9 Temmuz Salı
22.00 İspanya - Fransa
10 Temmuz Çarşamba
22.00 Hollanda - İngiltere
EURO 2024'te Almanya'yı yenen İspanya, Portekiz'i yenen Fransa, İsviçre'yi yenen İngiltere ve A Milli Takımımızı yenen Hollanda, yarı finale yükseldi.
Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.
İşte o eşieşmeler:
9 Temmuz Salı
22.00 İspanya - Fransa
10 Temmuz Çarşamba
22.00 Hollanda - İngiltere
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1