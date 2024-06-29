EURO 2024'te Türk taraftarlar, Alman taraftarlardan fazla

EURO'da F Grubu'nda Gürcistan ve Çekya'yı mağlup ederek 6 puan toplayan Ay-Yıldızlılar, Vincenzo Montella yönetiminde, büyük turnuvalardaki en yüksek puan rekorunu (EURO 2008) egale etmeyi de başardı. Yarı final oynadığımız 2008'deki kupanın ardından bir kez daha 2 galibiyet alan Milliler, şimdi ise yeni rekorlar kırmak ve Son 16 Turu'nda Avusturya'yı geçerek, adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.Avrupa Futbol Şampiyonası'nda dünya, adeta ev sahibi olduğumuz Almanya'daki EURO 2024'te, A Milliler'in maçlarındaki atmosfere hayran kalmıştı. Alman basınından Die Falsche 9'un hazırladığı listeye göre grup maçları itibarıyla tribünlere en fazla taraftar çeken ülke, Türkiye oldu. Ay-Yıldızlılar, 3 maçta toplam 130 bin seyirci ile kupanın ev sahibini geride bıraktı. Listede Almanya, 125 binle ikinci olurken, bir üst tura çıkamayan Hırvatlar, 103 binle üçüncülük koltuğuna oturdu.2) Almanya 125.0003) Hırvatistan 103.0004) Arnavutluk 95.0005) Romanya 92.0006) İskoçya 82.0007) Hollanda 80.0008) Sırbistan 73.0009) Polonya 70.00010) İngiltere 65.00011) Avusturya 60.00012) Danimarka 60.00013) Gürcistan 60.00014) Ukrayna 53.00015) Belçika 50.00016) Macaristan 46.00017) Slovenya 44.00018) Fransa 41.00019) İsviçre 39.00020) Çekya 38.00021) Portekiz 37.00022) İtalya 36.00023) Slovakya 35.00024) İspanya 34.000