EURO 2024'te son 16 heyecanı devam ediyor

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu maçları ikinci gün heyecanıyla devam ediyor.



TSİ 19.00'da İngiltere-Slovakya ile karşılaşırken, 22.00'de de İspanya ile Gürcistan, son 8 için mücadele edecek.



İNGİLTERE - SLOVAKYA



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere ile Slovakya karşı karşıya gelecek.



Arena AufSchalke'de oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak müsabakayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.



Kazanan taraf çeyrek final biletini alacak ve İsviçre-İtalya maçının galibiyle eşleşecek.



MELER, ÜÇÜNCÜ MAÇINA ÇIKACAK



Halil Umut Meler ve ekibi şampiyonadaki üçüncü maçında görev alacak.



Halil Umut Meler, EURO 2024'te Belçika-Slovakya ve Polonya-Avusturya müsabakalarını da yönetmişti.



3 İSİM BELİRSİZ



İngiltere'nin Slovakya maçı öncesinde 3 oyuncusunun sağlık durumu belirsizliğini koruyor.



Luke Shaw, Kieran Trippier ve Declan Rice'ın durumuna maç saatinde karar verilecek.



GRUP PERFORMANSLARI



Avrupa Şampiyonası tarihinde hiç mutlu sona ulaşamayan İngiltere; Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile C Grubu'nda yer almıştı.



Grupta oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden İngilizler, 5 puanla lider olarak son 16 turuna yükselmişti.



İngiltere, bu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol görmüştü.



Slovakya ise Romanya, Belçika ve Ukrayna ile E Grubu'nda mücadele etmişti.



Tüm ülkelerin 3 maç sonunda 4 puan topladığı grupta Slovakya, en iyi üçüncüler içine girmiş ve son 16 turunda İngiltere'nin rakibi olmuştu.



Slovakya, 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşarken, 3 gol atıp, 3 gol de yemişti.



RAKİBİNE YENİLGİSİ YOK



İngiltere ile Slovakya arasında daha önce oynanan müsabakalarda İngilizlerin yenilgisi bulunmuyor.



İki ekip tarihlerinde 6 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5'ini İngiltere kazandı ve 1 mücadele beraberlikle sonuçlandı.



İngiltere'nin 11 golüne, Slovakya 3 golle yanıt verebildi.



MUHTEMEL 11'LER



Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:



İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane



Slovakya: Dubravka, Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Duda, Schranz, Bozenik, Haraslin



İSPANYA - GÜRCİSTAN



Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 tur maçında İspanya ile Gürcistan karşılaşacak.



Köln Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier düdük çalacak. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek.



Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Türk asıllı Hollandalı Serdar Gözübüyük olacak.



Tek maç üzerinden oynanacak son 16 tur müsabakasını kazanacak takım, adını çeyrek finale yazdıracak.



İspanya-Gürcistan müsabakasında tur atlayacak takım, çeyrek finalde Almanya-Danimarka eşleşmesinin kazananı ile eşleşecek.



İKİ İSMİN DURUMU BELİRSİZ



İspanya Milli Takımı'nda stoper Nacho Fernandez ve forvet oyuncusu Ayoze Perez'in hafif sakatlığı bulunuyor.



Cezalı oyuncusu olmayan İspanya'da Nacho ve Perez'in forma giyip giyemeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. İspanya'da ayrıca Dani Carvajal, Robin Le Normand ve Daniel Vivian sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



GÜRCİSTAN'DA MEKVABISHVILI CEZALI



Gürcistan Milli Takımı, İspanya karşılaşmasında orta saha oyuncusu Anzor Mekvabishvili'den faydalanamayacak.



Grup aşamasındaki 3 maçta da forma giyen Mekvabishvili, son Portekiz müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 23 yaşındaki futbolcu, İspanya mücadelesinde forma giyemeyecek.



Gürcistan'da ayrıca Giorgi Gvelesiani, Guram Kashia, Giorgi Kochorashvili ve Solomon Kverkvelia, kart sınırında bulunuyor.



GRUP MÜCADELELERİ



İspanya, zorlu B Grubu'nu lider bitirirken Gürcistan ise Türkiye'nin de olduğu F Grubu'ndan üçüncü çıktı.



İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile mücadele eden İspanya, 3'te 3 yaparak B Grubu'nu lider tamamladı. Tüm grup maçlarını kazanan tek takım olan İspanya, ayrıca kalesini de gole kapatmayı başardı.



Gürcistan ise F Grubu'nda Türkiye, Portekiz ve Çekya ile mücadele etti. A Milli Takım'a 3-1 mağlup olan, Çekya ile 1-1 berabere kalan Gürcüler, son maçta Portekiz'i 2-0 yendi. Grubu üçüncü sırada tamamlayan Gürcistan, en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna yükseldi.



REKABETTE İSPANYA ÜSTÜN



İki takım, yarın tarihlerinde 8. kez karşı karşıya gelecek.



İspanya ile Gürcistan, daha önce A milli takımlar düzeyinde 6'sı resmi, 1'i özel maç olmak üzere 7 kez mücadele etti. İspanya resmi müsabakaların tamamını kazanırken, Gürcistan ise tek galibiyetini özel maçta aldı.



İspanyolların attığı 19 gole, Gürcüler 4 golle karşılık verebildi.



ELEMELERDE DE AYNI GRUPTA YER ALDILAR



İspanya ile Gürcistan, EURO 2024 elemelerinde de karşılaştı.



Elemelerde A Grubu'nda yer alan iki ekipten İspanya, 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgiyle 21 puan topladı ve lider olarak turnuvaya katıldı.



Gürcistan ise ikişer galibiyet ve beraberlik, 4 yenilgiyle dördüncü olarak turnuva bileti alamadı. Gürcüler, Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e katılmaya hak kazanarak tarihlerinde bir ilki başardı.



Eleme gruplarında yapılan iki maçı İspanya 3-1 ve 7-1'lik skorlarla kazandı.



MUHTEMEL 11'LER



İki ekibin müsabakaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:



İspanya: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte (Nacho), Cucurella, Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Morata, Williams



Gürcistan: Mamardashvili, Tsitaishvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Chakvetadze, Kvaratskhelia, Mikautadze



