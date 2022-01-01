EURO 2024'te şok: Güvenlik görevlisi Morata'yı sakatladı

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı devam ediyor. İspanya, yenik duruma düştüğü maçta Fransa'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere-Hollanda karşılaşmasının ardından belli olacak.



Karşılaşmanın ardından ise uzun yıllar unutulmayacak bir olay yaşandı. İspanyol yıldız Alvaro Morata, Fransa zaferini takım arkadaşlarıyla birlikte kutlarken büyük bir talihsizlik yaşadı.



Galibiyet sevinci sırasında İspanya takım görevlilerinden birinin ayağının kayması sonucu Morata dizinden sakatlandı. Yıldız futbolcunun finalde forma giyip giyemeyeceği yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.



