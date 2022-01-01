EURO 2024'te şok: Güvenlik görevlisi Morata'yı sakatladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında Fransa'yı 2-1 yenen İspanya adını finale yazdırdı. Sahaya giren bir taraftarı yakalamak isteyen bir güvenlik görevlisi, İspanyol yıldız Alvaro Morata'ya çarparak dizinden sakatlık yaşamasına neden oldu.

EURO 2024'te şok: Güvenlik görevlisi Morata'yı sakatladı
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) heyecanı devam ediyor. İspanya, yenik duruma düştüğü maçta Fransa'yı 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. İspanya'nın finaldeki rakibi İngiltere-Hollanda karşılaşmasının ardından belli olacak.

Karşılaşmanın ardından ise uzun yıllar unutulmayacak bir olay yaşandı. İspanyol yıldız Alvaro Morata, Fransa zaferini takım arkadaşlarıyla birlikte kutlarken büyük bir talihsizlik yaşadı.

Galibiyet sevinci sırasında İspanya takım görevlilerinden birinin ayağının kayması sonucu Morata dizinden sakatlandı. Yıldız futbolcunun finalde forma giyip giyemeyeceği yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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