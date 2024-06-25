EURO 2024'te D Grubu sonlandı: Muhtemel rakibimiz!

EURO 2024'te D Grubu oynanan zorlu maçlarla sona erdi. Avusturya lider, Fransa ikinci, Hollanda ise en iyi üçüncülerden biri olarak son 16 turuna kaldı.

EURO 2024'te D Grubu sonlandı: Muhtemel rakibimiz!
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) D Grubu maçları tamamlandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu mücadelesi, Hollanda-Avusturya ve Fransa-Polonya maçlarıyla sona erdi.

Berlin'deki müsabakada Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi. Dortmund'daki karşılaşmada ise Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Avusturya lider ve Fransa ikinci olarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. En iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyen Hollanda da son 16 turu bileti aldı.

Polonya'nın ise ikinci maçlar sonunda turnuvaya veda etmesi kesinleşmişti.

Puan durumu

D Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P
Avusturya 3 2 0 1 6 4 2 6
Fransa 3 1 2 0 2 1 1 5
Hollanda 3 1 1 1 4 4 0 4
Polonya 3 0 1 2 3 6 -3 1
Türkiye, Avusturya ile eşleşebilir

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'ndaki son maçında Çekya'ya yenilmediği takdirde ikinci sırayı alacak.

Ay-yıldızlılar, ikinci olarak tur atlaması halinde D Grubu'nun lideri Avusturya ile eşleşecek.

Grup ikincisi Fransa, E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayacak takımla son 16 turunda karşılaşacak.

Hollanda ise C ve E grubu liderlerinden biri veya İspanya ile rakip olacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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