EURO 2024 grup aşamasında son maçlar başlıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu 3. ve son maçında İskoçya ile Macaristan karşı karşıya gelecek.



Stuttgart Arena'da yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Arjantin Futbol Federasyonundan hakem Facundo Tello yönetecek. Tello'nun yardımcılıklarını Gabriel Chade ile Ezequiel Brailovsky üstlenecek.



Karşılaşmanın dördüncü hakemi Norveç'ten Espen Eskas olacak.



İSKOÇYA'NIN İKİNCİLİK ÜMİDİ SÜRÜYOR



Grupta 1 puanı bulunan İskoçya, ikinci olarak son 16 turuna yükselmek için umutlarını koruyor.



Turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 5-1 yenilen İskoçlar, ikinci müsabakada İsviçre ile 1-1 berabere kaldı. Macaristan'ı yenmesi durumunda İskoçya, ikincilik için aynı saatte Almanya ile karşılaşacak İsviçre'nin yenilmesini bekleyecek. İsviçre'nin Almanya'dan en az 1 puan alması durumunda İskoçlar, en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olmayı bekleyecek.



PORTEOUS CEZALI



İskoçya'da cezalı Ryan Porteous, Macaristan'a karşı forma giyemeyecek.



Almanya ile yapılan açılış maçında kırmızı kart gören Porteous, verilen iki maçlık ceza nedeniyle Macaristan müsabakasını da kaçıracak.



MACARİSTAN PUANLA TANIŞAMADI



A Grubu'nda iki maç sonunda puanı bulunmayan tek takım Macaristan oldu.



Gruptaki ilk müsabakada İsviçre'ye 3-1 yenilen Macarlar, ikinci karşılaşmada Almanya'ya 2-0 mağlup oldu. Henüz puanla tanışamayan Macaristan, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp, en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.



REKABETTE 10. RANDEVU



İki takım tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek.



Daha önce yapılan tamamı dostluk maçı niteliğindeki 9 müsabakada 4 kez İskoçlar, 3 kez de Macarlar mutlu sona ulaştı. İki mücadele de beraberlikle sonuçlandı. İskoçya'nın attığı 17 gole, Macaristan 15 golle karşılık verebildi.



İki ülke tarihlerinde ilk kez A milli takım seviyesinde bir resmi maçta karşılaşacak.



MUHTEMEL 11'LER



İki takımın mücadeleye şu kadrolar ile çıkması bekleniyor:



İskoçya: Gunn, Hendry, Hanley, McKenna, Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson, McTominay, Adams, McGinn



Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Adam Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Barnabas Varga





Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın 10. gününde grup aşamalarının üçüncü ve son maçları başlıyor.TSİ 22.00'de İskoçya-Macaristan ve İsviçre-Almanya takımları gruptan çıkabilmek adına mücadele verecek.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu 3. ve son maçında İsviçre ile ev sahibi Almanya karşı karşıya gelecek.Frankfurt Arena'da yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek.Maçın dördüncü hakemi ise Marco Guida olacak.EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya, son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.A Grubu'ndaki ilk maçında İskoçya'yı 5-1, ikinci karşılaşmasında ise Macaristan'ı 2-0 yenen Almanya, 6 puana ulaştı. Ev sahibi ülke, mücadelede alacağı beraberlikle gruptan lider olarak çıkacak.Almanya'nın tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, karşılaşmada oynaması durumunda Almanya'nın Avrupa Şampiyonası finallerinde en çok forma giyen oyuncusu olan Bastian Schweinsteiger'i yakalayacak.EURO 2024'te iki maçta da kaleyi koruyan Neuer, kariyerindeki Avrupa Şampiyonası maçı sayısını 17'ye yükseltti. 38 yaşındaki kaleci, finallerde en fazla maça çıkan kaleciler sıralamasında ilk sırada bulunan İtalyan efsane Gianluigi Buffon'u yakaladı.Neuer, oynaması durumunda hem Buffon'u geçerek rekor kıracak hem de 18 maçla en fazla Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan Alman futbolcu Schweinsteiger'in rekoruna ortak olacak.Türk asıllı İsviçreli teknik direktör Murat Yakın'ın yönettiği İsviçre, maçtan 1 puan çıkarırsa adını son 16 turuna yazdıracak.Gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 yenen İsviçre, ikinci müsabakada İskoçya ile 1-1 berabere kaldı. Dört puan toplayan Murat Yakın'ın öğrencileri, ikinci sırada bulunuyor.İsviçre, Almanya'dan 3 puan alırsa lider, bir puan alırsa ikinci olarak son 16 turuna yükselecek. İsviçre kaybetmesi durumunda ise aynı saatte başlayacak İskoçya-Macaristan maçının sonucunu bekleyecek.İsviçre ile Almanya, tarihlerinde 54. kez karşı karşıya gelecek.İki ekip arasında daha önce yapılan 53 müsabakada Almanya 36, İsviçre 9 kez kazandı. Sekiz karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.Almanya'nın attığı 142 gole İsviçre 69 golle yanıt verebildi.Almanya, son 65 yılda İsviçre ile yaptığı 21 müsabakada sadece 1 kez mağlup oldu.İki ekip, 1959'dan bu yana 21 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Almanlar 16 galibiyet alırken sadece 1 maçtan yenik ayrıldı. Beş müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.İki takımın müsabakaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer, Ndoye, Embolo, VargasNeuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz