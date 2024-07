EURO 2024'e çeyrek finalde veda ettik

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta A Milli Takımımız'ın golünü 35. dakikada Samet Akaydin atarken, Hollanda'nın gollerini 70. dakikada Stefan de Vrij ve 76. dakikada Cody Gakpo kaydetti.Bu sonuçla birlikte A Milli Futbol Takımımız EURO 2024'e çeyrek finalde veda ederken, Hollanda yarı finale yükselen taraf oldu.Hollanda, 10 Temmuz Çarşamba günü yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de üç zorunlu değişikliğe gitti.Kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral bu mücadelede forma giyemedi. Vincenzo Montella, bu 3 oyuncunun yerine cezaları sona eren Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ile Salih Özcan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a Hollanda karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar destek verdi.Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Merih Demiral, Türk taraftarların desteğine selamlayarak karşılık verdi.Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftar da yer aldı.Hollanda ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Kapasitesi 71 bin olan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı.Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.Maçın 21. dakikasında ceza alanı önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşu kaleye doğru yönelirken Virgil van Dijk'ın kafasından sekip kornere çıktı. Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda top kalecide kaldı.Maçın 29. dakikasında Hakan'ın ortasında Abdülkerim kale ağzında topa vurdu ancak top üstten auta gitti.Maçın 30. dakikasında Mert'ten topu kapmak isteyen Simons, Mert'in baldırına bastı ve sarı kart gördü. Oyuncularımızın yoğun itirazlarına rağmen VAR hakemi Jerome Brissard, orta hakem Clement Turpin'i uyarmadı ve Hollanda sahada 11 kişi kalmaya devam etti.Maçın 35. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Arda Güler'in arka direğe yaptığı ortaya Samet Akaydin kafayı vurdu ve A Milli Takımımızı 1-0 öne geçirdi.Arda Güler, Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 21 yaşından küçük 4 genç futbolcu, tek bir turnuvada 1'den çok asist yaptı.A Milli Takım'ın Hollanda ile karşılaştığı maçın 35. dakikasında Samet Akaydin'e asist yapan Arda, turnuvadaki ikinci asistine ulaştı.Arda'nın dışında turnuva tarihinde 1'den fazla asist yapan 3 oyuncu bulunuyor;Enzo Scifo (1984)Cristiano Ronaldo (2004)Lamine Yamal (2024)Maçın 54. dakikasında Barış Alper'in indirdiği topta savunma arkasına hareketlenen Arda Güler son anda Nathan Ake tarafından düşürüldü. Ake sarı kart gördü.Maçın 56. dakikasında yaklaşık 25 metreden serbest vuruş kullanan Arda Güler'in vuruşu direkten sekip auta gitti!Maçın 64. dakikasında Virgil van Dijk ile ikili mücadeleye giren Barış Alper Yılmaz, Liverpool'un yıldızından sıyrılırken yerde kaldı. Van Dijk sarı kart gördü.Maçın 65. dakikasında Kenan Yıldız'ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşu kaleci kurtardı. Seken topu tamamlamak isteyen Kaan Ayhan topa vuramadan önce müdahale gelince oyuncularımız penaltı bekledi ancak hakem Turpin devam karar verdi.Maçın 70. dakikasında Hollanda, Stefan de Vrij'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sağ kanattan yapılan ortaya kafayı vuran Hollandalı oyuncu maça eşitlik getirdi.Maçın 76. dakikasında Hollanda, Cody Gakpo ile öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortaya arka direkte dokunan Gakpo durumu 2-1'e getirdi.1. dakikada Hollanda tehlikeli geldi. Rakiplerinden kurtularak ceza sahasına giren Depay'ın kaleyi karşıdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.11. dakikada rakip yarı alana hızla geçen Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Salih Özcan topla buluştu. Salih'in ceza sahası dışından vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.29. dakikada Hakan Çalhanoğlu, kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı. Kale sahası önündeki Abdülkerim Bardakcı, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden auta gönderdi.56. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Arda Güler, ceza sahası dışında kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda Ake'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem serbest vuruş kararı verdi. Frikikte topun başına geçen Arda'nın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı gitti.65. dakikada Türkiye yine tehlikeli geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Hollanda savunmasının müdahalesinin ardından top Kenan Yıldız'ın önünde kaldı. Kenan'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Verbruggen'den seken topta karambol oluştu. Kale sahası önündeki Weghorst, son anda müdahale ederek milli futbolculara şut imkanı tanımadı ve topu kornere gönderdi.85. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Ceza sahasında kaleyi sol çaprazdan gören pozisyonda Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak De Vrij'a çarparak kornere gitti.89. dakikada Frimpong'un kafayla indirdiği top, Gakpo'nun önünde kaldı. Ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gakpo'nun vuruşunda kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.90+2. dakikada Türkiye beraberlik şansından yararlanamadı. Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasına Semih Kılıçsoy'un diziyle yaptığı vuruşta, kaleci Verbruggen topu güçlükle de olsa çelmeyi başardı.Berlin OlimpiyatClement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, De Vrij, Ake (Dk. 73 Van de Ven), Reijnders (Dk. 73 Veerman), Schouten, Simons (Dk. 87 Zirkzee), Bergwijn (Dk. 46 Weghorst), Gakpo, Depay (Dk. 87 Frimpong)Mert Günok, Mert Müldür (Dk. 82 Zeki Çelik), Kaan Ayhan (Dk. 89 Semih Kılıçsoy), Samet Akaydın (Dk. 82 Cenk Tosun), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan (Dk. 77 Okay Yokuşlu), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız (Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu), Arda Güler, Barış Alper YılmazDk. 35 Samet Akaydın (Türkiye), Dk. 70 De Vrij, Dk. 76 Mert Müldür (Kendi kalesine) (Hollanda)Dk. 90+6 Bertuğ Yıldırım (Yedek kulübesinde) (Türkiye)Dk. 30 Simons, Dk. 55 Ake, Dk. 64 Van Dijk, Dk. 90+7 Weghorst (Hollanda), Dk. 90+3 Cenk Tosun, Dk. 90+5 Montella (Yedek kulübesinde) (Türkiye)